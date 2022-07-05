新北推雙語投入百萬獎勵金 未來4年將陸續完成雙語教材

政府宣示2030年雙語國家目標，新北教育局鼓勵教師投入雙語教學，也與國北教大及北大開辦雙語學分班，預計2026年本國雙語師資達500位，同時透過教師群合作研發雙語教材。副市長劉和然說，新北教師群未來4年內將陸續完成綜合、健體、藝文等領域雙語教材。

新北今舉辦國小推動雙語教育績優頒獎暨雙語教材發表會。劉和然說，為達2030年新北雙語城願景，新北市英語資源中心與自然輔導團教師群合作，結合中外師研發雙語教材，以LV（Learning Vitamin）包命名，提供雙語課程內容，未來四年內將陸續完成綜合、健體、藝文等領域雙語教材，讓雙語教育在課程中紮根。

劉也說，新北今年開辦雙語獎勵計畫，共4校獲金英學校獎、4師獲金英教師獎及4師獲雙語推手獎，後續將提供得獎者申請雙語教學個人獎勵金、教材研發補助金及出國考察補助金，總獎勵額度高達100萬。

英資中心主任李美江說，老師可運用教材，讓小朋友觀察周遭自然現象，提出問題形成假設、實驗驗證，結合英語學習解開自然奧祕；LV包編製團隊表示，成功的雙語教學需將領域重點及學習內容轉化，透過圖文設計引導孩子在學科及語言中學習，教材有16個單元並包含教學手冊，除實體出版，8月份將電子版置於親師生平台供教師使用。

另外，獲金英教師特優獎、頂溪國小教師林妙英表示，106年參與新北市國際教育參訪團前往紐約州雙語教育推行成功的學校參訪，種下心中雙語教育的種子。107年雙語實驗學校開放申請至今四年，並理念和更多想要實行雙語教育的同伴共享。

獲雙語推手特優獎、野柳國小教師陳盈材則說，野柳國小具有得天獨厚的世界級的野柳地質公園，每年來自世界各地的遊客絡繹不絕，配合校本課程申請雙語領航計畫，讓學生透過情境式浸潤，自然而然開口說英文，將偏鄉特色課程雙語化。