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議員批管理鬆散 北藝中心：將加強提醒廠商復原及清潔

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北表演藝術中心上周六舉辦首場開幕活動，民眾就反應8大缺失。本報資料照
台北表演藝術中心上周六舉辦首場開幕活動，民眾就反應8大缺失。本報資料照

台北表演藝術中心開幕季於7月初登場，但議員指北藝硬體設施不完善，管理鬆散，那些問題從3月試營運就提出至今都未改善，質疑柯市府對北藝的用心是否只是表面功夫。北藝中心今天表示，後續會再調整，的確還有一些細節工程陸續在收尾，他們會加強提醒廠商，下工後要復原並清潔。

議員鍾佩玲表示，明華園擔綱表演的北藝中心開幕季首場活動，不少中高齡觀眾因不了解非傳統式標示彷彿置身迷宮，且北藝不是所有樓層都有廁所，觀眾上廁所不方便，當天散場時大家都到一樓上廁所，大排長龍。

鍾佩玲說，北藝環境管理鬆散，一樓門面有部分草皮堆放工程物品，無障礙斜坡道入口被活動式柵欄阻擋，身障者必須繞遠路才可進入戶外廣場，地下停車場內應該關閉的高壓電設施竟呈現開啟狀態，停車格周邊堆滿不同類型的垃圾，北市府應加強北藝管理。

議員黃郁芬說，北藝才開幕不久，她就接到多人投訴座椅破損等問題，她曾在北藝3月試營運時就提出書面質詢要求改善硬體設施，但那些問題從試營運至今都沒有改善，讓人質疑市長柯文哲和文化局對北藝的重視是不是只是表面功夫，根本沒有用心。

也有欣賞完明華園表演的網友指出，北藝座椅破爛、部分區域沒有空調、樓梯太陡對長者不友善、標示不清等8項缺失，認為這是他「近10年來劇場體驗最差、最爛的一次」。

台北表演藝術中心行銷部經理黃文瀚說，試營運時因為氣溫的關係，沒有發現夏天的狀況不同，空調的問題會再和北市府討論，看後續如何調整。

黃文瀚說，座椅包括椅部長期更換方案，若在台灣直接找廠商製作更換椅部，涉及防焰、音響和環保材質檢測，三項都要通過需要較多時間，光是防焰可能就要一至兩個月的時間，所以若要全部更換就要到明年。

黃文瀚說，會先做椅套，將每周逐步更新，大劇場一至九排已經換完了，因為椅套製作也需時間，廠商做完一批就更換，希望能在8月正式開幕前全數完成；觀眾動線已經改善，將圖樣和文字放在醒目處。

至於環境對長者不友善部分，黃文瀚說，長者若座位在六樓，只能坐電扶梯到五樓後走樓梯到六樓，這的確有點吃力，他們目前正評估是否加裝爬梯機和扶手改善。

台北表演藝術中心的大劇場。記者曾原信／攝影
台北表演藝術中心的大劇場。記者曾原信／攝影

台北表演藝術中心 劇場

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