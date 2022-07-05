影／土城司法園區開發案 地主喊要重劃「不然不給收」

土城彈藥庫遷移後規畫司法園區，新北地政局今起連兩天舉辦四場區段徵收公聽會。公聽會近百位地主、地上物所有權人到場，部分地主批評一條金城路兩樣情，土城暫緩發展區及附近地區走市地重劃，地主得以取回55%土地，但司法園區地主僅分回40％，喊要市地重劃不然「不給政府收」。

地政局今舉辦土城司法園區區段徵收公聽會，議員林金結認為，司法園區要用專案、市地重劃，讓地主分回55%土地；議員黃永昌則提出，機關與社福用地容積率分別達350％、400％，但地主分回的建地容積率卻只有180％不合理，認為高速公路以北容積率應調整至240％、高速公路以南調整為200％。

地主林小姐也說，司法園區應以市地重劃開辦，區段徵收分回40％聽起來很大方，但市地重劃卻能分回55%土地，質疑政府跟民眾搶錢，現場其他民眾也紛紛喊「沒有賺錢幹嘛徵收」；另外一位地主李小姐則喊，要市地重劃不然「不給政府收」。

新北地政局區段徵收科長梅振豪表示，民國91年政院有函釋，就有提到若農業、保護區或非都市用地，就要採區段徵收方式進行，土城司法園區這塊大部分是非都市用地，涉及全國一制性、公平性，且都市計畫已於今年6月17日審議通過，想改成市地重劃有難度。