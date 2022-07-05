最爛劇場體驗！民眾揪北藝8缺失 議員要求加強管理

台北市士林區、劍潭捷運站旁的台北表演藝術中心7月初開幕，就被進場觀賞表現的民眾發現有8項缺失，直呼「是近10年來劇場體驗最差、最爛的一次」，北市議員鍾佩玲更指出廁所設計位置不良、管理鬆散等問題，要求市府加強北藝管理及強化無障礙動線標誌。

一名江姓民眾日前前往北藝6樓觀賞明華園表演，發現才剛開幕的北藝硬體設施大有問題，像是大劇場6樓無手扶梯，僅有超陡樓梯，連年輕人下樓都要降低重心，長者更要側身扶著椅背，還有老人家一度摔倒；剛啟用的場館，椅墊卻已海綿外露；高樓層幾乎感受不到空調，3至6樓觀眾邊看劇邊搧風。

江姓民眾表示，劇場樓層分高低2區，手扶梯只到低樓層，高樓層僅能徒步樓梯到達，且無障礙空間極差，若是杵拐杖者坐在6樓，只能從3樓一拐一拐走上去；前後排高度導致穿裙子的女性有曝光風險；另外，同為購票進場看劇，汽車可以折抵停車費，機車卻無法，直呼「是他近10年來劇場體驗最差、最爛的一次」。

鍾佩玲指出，北藝興建經費高達50多億，盼成為士林地區新地標，透過各項活動帶動地區發展。上周六開幕首場表演由明華園演出，觀眾多為中高齡長者，無法了解非傳統式標示，加上北藝內部設計並非所有樓層都有廁所，觀眾不是找不到，就是需上下樓梯繞遠路，導致散場時，大家都擠到一樓如廁，出現大排長龍亂象。

鍾說，球型劇場入場時部分通道缺乏照明，不便年長者行走，應增加照明或研議階梯增設防滑條，另無障礙動線標示也很不明確；內部設計問題外，北藝環境管理也鬆散，一樓門面部分草皮推放工程物，劍潭路無障礙斜坡入口也放置活動是柵欄阻擋，導致身障者需繞路才能進入北藝戶外廣場。

鍾佩玲表示，地下停車場部分，具有危險性的高壓設施及消防設施，在無人看管下，門口呈現開啟狀況，若有孩童不慎闖入恐發生意外，另停車格周邊堆置不同類型垃圾、標示滅火器位置卻空無一物等，諸多問題，顯示北藝內部管理有待加強。