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2022新北市兒童藝術節 募集二手玩具化身藝術品

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
2022新北市兒童藝術節將於7月29日登場，今年以「怪獸宇宙」為主題，並加入二手玩具元素。記者江婉儀／攝影
2022新北市兒童藝術節將於7月29日登場，今年以「怪獸宇宙」為主題，並加入二手玩具元素。記者江婉儀／攝影

2022新北市兒童藝術節將於7月29日登場，今年以「怪獸宇宙」為主題，並加入二手玩具元素，由藝術家呂志文、遇華龍打造新怪獸角色「太空寶怪」，新北市文化局表示，今年活動包含劇場表演、藝術裝置、運動體驗及線上節目外，還有二手玩具募集活動及共創工作坊。

玩具是許多人成長過程中不可或缺的東西，但隨著玩具的變化越來越快，有更多的玩具被淘汰甚至丟棄。文化局副局長于玟表示，今年兒藝節與藝術家、新北市玩具銀行及板橋大遠百合作，讓二手玩具在藝術家的巧手下，化身藝術品「太空寶怪」，用數百件二手玩具才完成。

「太空寶怪」由藝術家呂志文、遇華龍合力打造，創作材料都是由募集來的二手玩具組成。呂志文表示「太空寶怪」所使用的每一個二手玩具材料，都保有它的記憶與故事，創意理念是從2歲小女兒發想，希望塑造天真活潑的形象，打造一個粉紅色的獨特小怪獸。

文化局表示，「太空寶怪」將在兒藝節展出，之後移展至玩具共享園區。還與新北市玩具銀行及板橋大遠百合作推出玩具工作坊活動，藉由引導孩子們瞭解二手玩具重生過程，實際運用二手玩具創造新作品，傳達美感及環境教育理念。

此外，兒藝節也啟動新一輪二手玩具募集活動，即日起至8月7日在板橋大遠百米蘭廣場設置募集箱，募得的二手玩具將作為明年兒藝節的藝術成份，也將提供玩具銀行公益運用，只要是不玩的或是不知怎麼處理的玩具，都會讓玩具重獲新生。

2022新北市兒童藝術節將於7月29日登場，今年以「怪獸宇宙」為主題，並加入二手玩具元素。記者江婉儀／攝影
2022新北市兒童藝術節將於7月29日登場，今年以「怪獸宇宙」為主題，並加入二手玩具元素。記者江婉儀／攝影
「太空寶怪」由藝術家呂志文（後排左一）、遇華龍（後排左二）合力打造。記者江婉儀／攝影
「太空寶怪」由藝術家呂志文（後排左一）、遇華龍（後排左二）合力打造。記者江婉儀／攝影

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