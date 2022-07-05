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以彩藝陶壺屋主題結合鶯歌文化 尖福公園啟用成新地標

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
工務局局長詹榮鋒視察剛完工的鶯歌尖福公園，並向在場來賓說明公園特色。圖／新北工務局提供
工務局局長詹榮鋒視察剛完工的鶯歌尖福公園，並向在場來賓說明公園特色。圖／新北工務局提供

新北近來持續整合三鶯地區文創及美學元素，其中鶯歌尖福公園今啟用，當中結合鶯歌特有歷史人文的陶藝融入公園遊憩場域中，打造陶藝小屋，當中也規畫分齡遊戲區及無障礙遊具設施，成為在地特色親子共遊新地標。

工務局長詹榮鋒表示，市府近年在鶯歌進行多件重大建設計畫，包含三鶯線捷運的開闢、新北市立美術館的興建，以及三鶯文創整合計畫，顯示鶯歌區的發展會愈來愈進步。

新工處說明，鶯歌尖福公園為公園兼兒童遊樂場用地，配合附近既有的二橋綠家園、尖山公園等公園場域，將鶯歌尖福公園規畫為地方特色公園，提供附近鄰里使用。

公園主題為「彩藝陶壺屋」，將造型陶壺遊具設施導入遊戲場中，並以陶壺遊戲屋為主體，設置高度2.6公尺的溜滑梯，並結合高度2公尺的陶壺地景遊戲區、幼齡遊戲區及無障礙遊具設施，落實分齡分區共遊需求。

此外，公園也結合新北市境內樹木媒合移植計畫，將其它工程施工時需移植的喬木移至該公園，搭配遊具提供遮蔭功能，並增加都市綠化。

新工處表示，尖福公園面積約1135平方公尺，工程總經費約1000萬元，於規畫期間結合公民團體及地方意見，經市府及地方民代多方努力與協助下，由市府編列經費進行開闢，並順利於7月完工啟用。

鶯歌尖福公園融入鶯歌特有的陶藝特色，打造一座吸睛的陶藝小屋，今天正式啟用。圖／新北工務局提供
鶯歌尖福公園融入鶯歌特有的陶藝特色，打造一座吸睛的陶藝小屋，今天正式啟用。圖／新北工務局提供
以鶯歌陶藝為特色的尖福公園，在工務局局長詹榮鋒以及地方民意代表的見證下宣布啟用。圖／新北工務局提供
以鶯歌陶藝為特色的尖福公園，在工務局局長詹榮鋒以及地方民意代表的見證下宣布啟用。圖／新北工務局提供
新啟用的鶯歌尖福公園陶壺遊戲屋設置一座2.6公尺的溜滑梯，小朋友們爭相體驗。
新啟用的鶯歌尖福公園陶壺遊戲屋設置一座2.6公尺的溜滑梯，小朋友們爭相體驗。

陶藝 文創

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