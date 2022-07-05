聽新聞
test
0:00 / 0:00
以彩藝陶壺屋主題結合鶯歌文化 尖福公園啟用成新地標
新北近來持續整合三鶯地區文創及美學元素，其中鶯歌尖福公園今啟用，當中結合鶯歌特有歷史人文的陶藝融入公園遊憩場域中，打造陶藝小屋，當中也規畫分齡遊戲區及無障礙遊具設施，成為在地特色親子共遊新地標。
工務局長詹榮鋒表示，市府近年在鶯歌進行多件重大建設計畫，包含三鶯線捷運的開闢、新北市立美術館的興建，以及三鶯文創整合計畫，顯示鶯歌區的發展會愈來愈進步。
新工處說明，鶯歌尖福公園為公園兼兒童遊樂場用地，配合附近既有的二橋綠家園、尖山公園等公園場域，將鶯歌尖福公園規畫為地方特色公園，提供附近鄰里使用。
公園主題為「彩藝陶壺屋」，將造型陶壺遊具設施導入遊戲場中，並以陶壺遊戲屋為主體，設置高度2.6公尺的溜滑梯，並結合高度2公尺的陶壺地景遊戲區、幼齡遊戲區及無障礙遊具設施，落實分齡分區共遊需求。
此外，公園也結合新北市境內樹木媒合移植計畫，將其它工程施工時需移植的喬木移至該公園，搭配遊具提供遮蔭功能，並增加都市綠化。
新工處表示，尖福公園面積約1135平方公尺，工程總經費約1000萬元，於規畫期間結合公民團體及地方意見，經市府及地方民代多方努力與協助下，由市府編列經費進行開闢，並順利於7月完工啟用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言