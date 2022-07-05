台64線高架橋下打造90坪複合式空間 十秀活動中心啟用

中和地狹人稠，秀安地區7萬多居民卻僅有2個活動中心，空間嚴重不足，新北市府打造十秀市民活動中心今啟用，市長侯友宜表示，新建90坪複合空間方便民眾相聚；活動中心參與課程的民眾分享，有新空間後課程更豐富，銀髮俱樂部各項活動都能辦理，附近居民都很開心。

中和秀安地區有17個里，高達7萬多位居民，但周遭僅有3個市民活動中心，活動空間嚴重不足，新北利用台64線高架橋下空間打造十秀市民活動中心，中心兩棟建物今啟用，現場已有市民參與親子讀經班、瑜珈及柔樂球體驗等，相當熱鬧。

侯友宜表示，中和土地趨近飽和，寸土寸金，市民除了喜歡公園，也相當喜歡活動中心，這次投入約1560萬打造出90坪複合式公共空間，現在空間可以當作老人共餐、銀髮俱樂部以及所有相關議程活動做使用，大家齊聚一堂，共享安居樂業。

侯友宜提到，整體為鎖固組裝乾式施工，以輕型鋼構結構工法，鋼材無須現場裁切，工期大幅縮短到4個月。中和區公所工務課長施信華補充，工程以低碳節能LGS輕鋼構工法打造無傳統梁柱板牆，為民眾提供更好活動空間。

立委江永昌指出，周遭集會場所不敷使用，在地方殷切盼望及他努力下，中央挹注六成工程經費，目前也觀察到活動中心開放租借時橋下原有停車場恐將有更多需求，他也要求機車停車格數量須補足原有的394格，以便民眾日後使用。

現場參與活動的呂女士分享，過去周遭只有兩個活動中心，難以負荷周遭居民使用，活動無法完整規劃，像銀髮活動只能辦共餐，現在有新的活動中心後，課程相當豐富，銀髮俱樂部各項活動都能辦理，附近居民都很開心。

民政局長柯慶忠表示，十秀市民活動中心不僅以可再生利用的環保綠建材落實節能減碳，更特別設置2間多元友善廁所，除了友善跨性別者，更考量了年長者、身障者及親子族群在使用上的方便。