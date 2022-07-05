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Novavax疫苗即將開打 北市系統1小時預約完成2817人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市疫苗預約系統本期首度納入Novavax疫苗2萬5762劑，開放第一個小時，Novavax已預約完成2817人。本報資料照片
北市疫苗預約系統本期首度納入Novavax疫苗2萬5762劑，開放第一個小時，Novavax已預約完成2817人。本報資料照片

北市第19期疫苗預約系統今天上午9點開放預約，一共提供5萬6777劑疫苗，其中本期首度納入Novavax疫苗2萬5762劑，開放預約，預約系統開放第一個小時，Novavax已預約完成2817人。

台北市副市長蔡炳坤表示，只要滿18歲以上，就可已選擇接種各類劑次的Novavax疫苗。至於本期也是預約系統開放以來最多疫苗種類，共計有6種，其他疫苗完成預約情況，莫德納完成預約1915人、兒童莫德納45人、BNT 533人、兒童BNT686人，高端120人。本期預約至明天下午5點為止，請民眾把握時間，接種日期為7月11日至17日。

蔡炳坤表示，因應民眾需求，北市府也協調台大醫院、台北長庚醫院、博仁醫院、中心診所、和信醫院、市立聯合醫院忠孝院區等6家醫院，於7月8日當天開放施打Novavax，民眾可直接向各醫院門診掛號接種。另外，7月11日至7月17日，北市還會有22家醫院提供1萬2460劑的Novavax疫苗接種。

總計下周北市提供近4萬劑Novavax疫苗，歡迎民眾接種，增加保護力。

Novavax疫苗 北市 蔡炳坤

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