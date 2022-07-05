新北中和中山路三段人行道12個變電箱 地方協調全數遷

新北巿中和中山路三段是通行要道，但員山路至民生街間900多公尺，人行道卻有高達12座變電箱，影響民眾通行，甚至容易造成受傷，經地方民代反應後，新北工務局及台電多方討論，決定將遷移12座變電箱至中央分隔島，讓該路段給民眾友善通行空間。

新北市中和區中山路三段（員山路至民生街）一帶是通行要道，但人行道變電箱高達12座，嚴重妨礙民眾通行路線，甚至容易導致行人受傷。新北市府針對捷運沿線及人口密集區的人行道，做變電箱等設施更新及遷移工程，盼打造安全無礙的通行環境。

新北市議員金瑞龍說，為落實友善通行環境，並保障行人權益，他主張遷移中和中山路三段一帶變電箱至中央分隔島，並於日前邀集養工處、交通局、中和區公所及台電等相關單位進行會勘。

養工處回應，變電箱遷移位置，需因應不同類型的人行道現況做規畫，例如中央分隔島、鄰近公有地等，業經各單位現勘，協調出最合適的方案。台電公司強調，台電會檢視變電箱周邊變壓器負載之情形，加以整併或減量，並配合調整變電箱位置，使人行道淨寬符合法規。