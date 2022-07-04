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要東區門戶企業簽生死狀？黃珊珊轟台電：扼殺城市發展

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊晚間在臉書「敬告台電！你們的超前部署，是在扼殺城市發展！​」圖／引用自黃珊珊臉書
黃珊珊晚間在臉書「敬告台電！你們的超前部署，是在扼殺城市發展！​」圖／引用自黃珊珊臉書

北市副市長黃珊珊今天晚間在臉書透露，她上周與台電開會，替南港解決新大樓落成後的配電問題，因那是「東區門戶計畫」很重要的一環。但台電提出的方案卻是，新大樓要供電可以，但台電要求供電部分要保留「優先遙跳」的權利。

換句話說，台電的意思就是缺電時，這些新大樓必須共體時艱、相忍為國，會優先被跳電，黃珊珊說，這根本是要這些企業簽生死狀，還是放棄急救同意書？聽到這樣子的離譜要求，廠商當然大跳腳。

黃珊珊晚間在臉書「敬告台電！你們的超前部署，是在扼殺城市發展！」黃珊珊說，她上周與台電開會，但台電提出的方案是，新大樓要供電可以，但竟要求供電部分要保留「優先遙跳」權利。

黃表示，台電又說，必須在台北市興建臨時變電所，三年後供電才會正常。但這幾年來，台電從來沒有提出興建臨時變電所的需求，現在才想到要處理，經濟部又一直說台灣不缺電。北市府努力招商，現在新大樓蓋好，卻要他們同意優先切斷電路，到底是怎樣？

黃珊珊表示，她已經要求台電，不論是設置臨時變電所或永久變電所，都必須先向市民清楚說明設置計畫，市府一定會依法審查。多年來，台電對配電及變電所設置的態度都非常消極，現在，跳電、缺電就在眼前，請台電正面面對。

台電 黃珊珊 北市

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