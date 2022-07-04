改善久佔 汐止中華街路邊收費停車格上路

汐止區中華街一帶，長期以來停車位一位難求讓民眾很困擾，雖然，緊鄰的茄苳路有公有停車場，但還是不夠，所以，針對中華街上路邊，遭人以車換車長期佔用的情形，在經過會勘後，市府交通局也規劃路邊收費停車格，現在已經畫設完成，七月開始收費停車。

崇德里長蘇宏杰說，中華街以前白線區可以免費停車，但因為長期以來都有固定幾部車在長期佔用，造成雖然有這樣的免費停車空間，但大多數民眾卻享受不到這樣的方便，經過民眾陳情相關單位來會勘，這裡是公有地，所以畫設收費汽車停車格，這邊的收費標準，收費時間星期一到五，從上午8時到下午6時，採計次收費，每4小時開單1次，每次新台幣30元，所以，如果是過了晚上6點下班回來停，一直到隔天上午8點前，是不收費的。

新北市議員廖先翔表示，長期以來為了讓路邊停車格有活化，讓每個市民都有公平使用的機會，這幾年來都積極在推動路邊停車格收費制度，收費不是目的，管理才是目的，收費只是一個手段而已，所以，在中華街規劃了14格的汽車格，過去就是因為沒有收費，導致部分車輛長期停放，甚至是Ａ、Ｂ車交換停的方式，造成只有少數的市民可以停，在收費制度引進來後，對於停車空間活化，讓附近居民都有停車的機會。