扶輪社捐貨車 讓汐止善緣坊送二手傢俱、輔具

社會處處有溫暖，在汐止區有一位鋼鐵公司老闆李文昌，十幾年來設置了二手傢俱、輔具回收整理再轉送給弱勢的善緣坊，這份愛心也讓扶輪公益網看到了，特地捐贈了一台貨車，取代李文昌已經16年的老舊貨車，繼續載送二手輔具讓愛循環，幫助更多需要幫助的人。

這十幾年來，李文昌開著這台車，到台灣各地去收二手傢俱、二手輔具，幫助真正的弱勢族群，希望能減輕所需家庭的負擔，而這份善心，不但獲選新北好人好事，也讓國際扶輪社3522地區看見，扶輪公益網捐贈一部貨車，讓李文昌能繼續載送二手輔具讓愛循環。

扶輪公益網主委李志恒表示，這次的捐車主要是感恩李文昌大哥對台灣弱勢團體付出跟配送，都是無償付出，所以，扶輪公益網委員會及扶輪人號召，捐贈了一台扶輪公益網宣傳車。

捐贈儀式選擇在福德二路的善緣坊工廠舉行，當天包括新北市議員白珮茹也出席參加，李文昌也帶大家參觀工廠，二樓擺放的是從台灣各地載運回來的傢俱輔具，除了輪椅、電動床，還有移位機，都是善心人用完捐出來，而李文昌去回收載回來的，動輒好幾萬元的輔具，一般家庭尤其是弱勢家庭難以負擔，而善緣坊在收回來後，都會整理清理後，再送給有需要的人。

善緣坊老闆李文昌說，每年收到的二手輔具越來越多，像去年就收了一千五百件左右，那車子已經十六、七年了，實在是老舊了，有這個緣分扶輪公益網看到長期默默付出就在很短的時間內做了車子的捐贈，非常感謝他們。而二手輔具收回來後，像是有故障等情況，都會再整理一下，也都會再清洗，然後再整個消毒，然後打包，送出去前還會再整修一次。

新北市議員白珮茹指出，很高興能來參加扶輪社捐贈愛心車給李文昌大哥，讓他能夠更安心方便從事二手輔具的協助弱勢，長期以來李大哥非常有愛心，協助社會局還有很多的弱勢家庭，讓他們在有需要的時候有輔具可以用，那其實最辛苦的不是捐贈，而是將這個輔具送給弱勢家庭，當用完後可以再回收再消毒再整理，給下一個有需要的人使用，這是非常有愛心令人敬佩的事，也希望社會各界可以珍惜這樣的社會資源，希望這樣的善知識、善力量、善循環，永不止息永遠循環下去。