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淡水民安里自主防災 首次歷史街區災情演練

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市淡水區公所與民安里在淡水區中正路老街辦理歷史街區複合型災害風險演習，共同推動這項全國首創的歷史街區廣域型複合災害風險演習。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區公所與民安里在淡水區中正路老街辦理歷史街區複合型災害風險演習，共同推動這項全國首創的歷史街區廣域型複合災害風險演習。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區公所與民安里在淡水區中正路老街辦理歷史街區複合型災害風險演習，整合了科技部、文化部、內政部、新北市政府、淡水區公所以及民間淡水福佑宮、民安里里民和相關機關的力量共同推動這項全國首創的歷史街區廣域型複合災害風險演習。

文化部文化資產局粘振裕副局長表示，為了提升有形文化資產的防災應變能力，從106年就結合消防、警政力量推動「文化資產守護方案」，而這次的演練是全台首創，從單點古蹟防災演練擴大到區域型歷史街區的演習。

淡水區長巫宗仁表示，這次演習分別於「市定古蹟淡水福佑宮」和中正路商家「阿香蝦捲」擬定演習情境為同時發生災害，加強淡水區新生里和民安里商家、文化資產管理單位等人員對於火災之防救應變能力。

民安里長鄭英和表示，淡水老街上有許多古蹟，在外部救災資源未能及時介入情況下，居民對於災害發生時的應變，訓練出自主防災作為，結合新北市政府消防局淡水分隊、滬尾分隊、新北市政府警察局淡水分局和淡水區公所等單位配合，為國內第一個由單點古蹟擴及歷史街區的廣域型災害風險演習。不僅是全國首創的區域型文化資產演練，未來將作為示範案例在全國推廣。

淡水 演習 新北 文化部

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