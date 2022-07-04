瑞芳停車場也有可食地景 志工種菜兼綠化

瑞芳區龍安里內有一座收費停車場，早期停車場周邊環境較缺乏管理維護，在里長柯瑞和和志工的整理下，將髒亂環境化身可食地景，志工每天不論晴雨都會來細心維護，也讓停車場裡的可食地景「菜色」很豐富，除了美化環境，又可以提供給里內共餐長者加菜。

瑞芳區龍安里里辦公室前，是一座收費停車場，也是提供給到訪瑞芳老街的遊客方便又舒適的停車空間，但如果稍微停留在停車場周邊走走，就可以發現這裡的環境很宜人，還有大樹下可以休息，微風吹來很舒服，在一旁的綠化更是里內的可食地景成果。

龍安里長柯瑞和說，這些可食地景都是在地志工自發性的每天都來巡視維護，連一開始菜苗都是自己培養，從無到有到現在成果很豐碩，有葉菜類，瓜藤類，還有水果類，收成後還提供給社區銀髮俱樂部的共餐加菜，有機農作吃得健康又安心。

可食地景不僅能美化環境，更透過農作認養照料，將有機種植觀念融入在里民生活中，期待未來更多推廣食在地、吃當季的飲食教育，減少碳足跡並落實在民眾生活，有機農作雖然耗費人工照料，但是能吃得健康安心，同時減少食物里程，是相當值得推廣的環保飲食觀念。