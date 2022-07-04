快訊

朱俐靜抗癌化療忍痛上工 他曝幕後心酸史：盼妳在遠方繼續唱歌

台股恐慌氛圍散了？ 國安基金未開臨時會提「3大關鍵指標」

獨／確診後出國前準備「這證明」 三個月內回國檢測費較省

梅雨西瓜受災 三芝有機農場晚種不受影響

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區有機農場，因為習慣在梅雨季過後才種西瓜，現在正逢西瓜熟成採收，收成不受影響。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區有機農場，因為習慣在梅雨季過後才種西瓜，現在正逢西瓜熟成採收，收成不受影響。 圖／紅樹林有線電視提供

暑假是三芝原生種西瓜盛產的季節，今年因梅雨季雨下太多，造成西瓜水傷，多數都無法販售，不過在三芝區有機農場，因為習慣在梅雨季過後才種西瓜，現在正逢西瓜熟成採收，收成不受影響。

三芝有機農場馬揚龍說，因為怕梅雨季與太多，過去到現在都習慣在母親節前兩週才種下西瓜，原因沒有其他，就是因為過了母親節之後氣候穩定，西瓜結果時才不容易因雨過多造成水傷，不過缺點就是西瓜能夠適當生長的季節比較短，因此農場近幾年來都種植鳳光品種的中型西瓜較多，而需要較長生長季的華寶大西瓜則是比較少種。

三芝有機農場馬文權說，三芝原生種的西瓜的特色就是在田裡生長到九分熟才會採收，最佳賞味期就是採下後的一周內，因此不耐運送，可以說是產地才有的限定版美味，加上肉甜、水分多特性，以及原生種沒有經過嫁接西瓜味最濃厚，炎炎夏日想要一嚐原生種西瓜消暑，可以走訪三芝產地碰碰運氣。

西瓜 梅雨

延伸閱讀

為罹癌3歲孫女籌醫藥費 70歲爺爺擺無人西瓜攤 結果驚人

賞巨無霸大南瓜、逛市集、玩闖關 湖口瓜瓜節周末登場

連三天第2杯0元！ 初韻最瘋狂芋頭系「亂七八糟」買一送一 7配料滿滿裝進一杯

雨水多這種西瓜不爛又豐收 吃過的人：謝謝再聯絡

相關新聞

要東區門戶企業簽生死狀？黃珊珊轟台電：扼殺城市發展

台北市副市長黃珊珊今天晚間在臉書透露，她上周與台電開會，替南港解決新大樓落成後的配電問題，因那是「東區門戶計畫」很重要的...

梅雨西瓜受災 三芝有機農場晚種不受影響

暑假是三芝原生種西瓜盛產的季節，今年因梅雨季雨下太多，造成西瓜水傷，多數都無法販售，不過在三芝區有機農場，因為習慣在梅雨季過後才種西瓜，現在正逢西瓜熟成採收，收成不受影響。

瑞芳停車場也有可食地景 志工種菜兼綠化

瑞芳區龍安里內有一座收費停車場，早期停車場周邊環境較缺乏管理維護，在里長柯瑞和和志工的整理下，將髒亂環境化身可食地景，志工每天不論晴雨都會來細心維護，也讓停車場裡的可食地景「菜色」很豐富，除了美化環境，又可以提供給里內共餐長者加菜。

淡水民安里自主防災 首次歷史街區災情演練

新北市淡水區公所與民安里在淡水區中正路老街辦理歷史街區複合型災害風險演習，整合了科技部、文化部、內政部、新北市政府、淡水區公所以及民間淡水福佑宮、民安里里民和相關機關的力量共同推動這項全國首創的歷史街區廣域型複合災害風險演習。

扶輪社捐貨車 讓汐止善緣坊送二手傢俱、輔具

社會處處有溫暖，在汐止區有一位鋼鐵公司老闆李文昌，十幾年來設置了二手傢俱、輔具回收整理再轉送給弱勢的善緣坊，這份愛心也讓扶輪公益網看到了，特地捐贈了一台貨車，取代李文昌已經16年的老舊貨車，繼續載送二手輔具讓愛循環，幫助更多需要幫助的人。

改善久佔 汐止中華街路邊收費停車格上路

汐止區中華街一帶，長期以來停車位一位難求讓民眾很困擾，雖然，緊鄰的茄苳路有公有停車場，但還是不夠，所以，針對中華街上路邊，遭人以車換車長期佔用的情形，在經過會勘後，市府交通局也規劃路邊收費停車格，現在已經畫設完成，七月開始收費停車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。