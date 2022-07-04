梅雨西瓜受災 三芝有機農場晚種不受影響

暑假是三芝原生種西瓜盛產的季節，今年因梅雨季雨下太多，造成西瓜水傷，多數都無法販售，不過在三芝區有機農場，因為習慣在梅雨季過後才種西瓜，現在正逢西瓜熟成採收，收成不受影響。

三芝有機農場馬揚龍說，因為怕梅雨季與太多，過去到現在都習慣在母親節前兩週才種下西瓜，原因沒有其他，就是因為過了母親節之後氣候穩定，西瓜結果時才不容易因雨過多造成水傷，不過缺點就是西瓜能夠適當生長的季節比較短，因此農場近幾年來都種植鳳光品種的中型西瓜較多，而需要較長生長季的華寶大西瓜則是比較少種。

三芝有機農場馬文權說，三芝原生種的西瓜的特色就是在田裡生長到九分熟才會採收，最佳賞味期就是採下後的一周內，因此不耐運送，可以說是產地才有的限定版美味，加上肉甜、水分多特性，以及原生種沒有經過嫁接西瓜味最濃厚，炎炎夏日想要一嚐原生種西瓜消暑，可以走訪三芝產地碰碰運氣。