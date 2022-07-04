聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市推「老房子文化運動」 合作插畫家明起15處成果開展
台北市推出「老房子文化運動」盼達到文化資產保存與活化再利用，觀傳局明起將舉辦「台北老房子生活─與你蕉朋友」特展，展出計畫成果，更與知名插畫家BaNAna阿蕉合作，以童趣風格模擬老屋重生的場景。
台北市副市長蔡炳坤表示，台北市目前有超過400間老房子，因修復老房子需大量經費與人力挹注，2013年推出的「老房子文化運動」，將民間的力量帶入與政府合作。現在的「老房子文化運動2.0」，讓營運單位修繕的費用可以減免租金，透過民間與政府的合作讓民眾受益，民眾可以走進老房子享受美食與休閒。
蔡炳坤表示，台北市從2013年至今已有19棟老房子完成修復與營運，預計今年底將有22處的老房子完成修復，遍布在台北市的各個角落，也成為「無圍牆博物館」重要的場館。
觀傳局表示，展覽包括台北探索館1樓與2樓空間，沿著指標抵達2樓特展廳，展區呈現食、茶、書、藝四種主題的老房子新生活，以「BaNAna阿蕉」童趣的風格模擬「老房子文化運動」再利用的案例場景，包括「一號糧倉」、「樂埔町」、「豆留森林」、「美軍俱樂部」、「亞尼克夢想村陽明山店」、「總裁藝文空間」、「金錦町」、「和合青田」、「八拾捌茶輪番所」、「川端藝會所」、「文房・文化閱讀空間」等15處成功修復並經營中的案例。
觀傳局表示，此次特展為讓民眾能充分認識每個老房子營運的精神，二樓展出許多修復前後的照片與影片、珍貴的文件與物件，更特別規畫光雕投影、AR濾鏡體驗等多媒體，讓民眾透過多元的互動方式認識每個案例的經營成果。
觀傳局表示，展覽地點為台北探索館1、2樓，展覽時間從明天起至10月30日的每天上午9時至下午5時，周一及國定假日休館，民眾前往2樓特展廳完成指定任務，即可獲得特展限定「安心蕉遊防疫隨身香皂片」，每日數量有限，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言