北市推「老房子文化運動」 合作插畫家明起15處成果開展

台北市推出「老房子文化運動」盼達到文化資產保存與活化再利用，觀傳局明起將舉辦「台北老房子生活─與你蕉朋友」特展，展出計畫成果，更與知名插畫家BaNAna阿蕉合作，以童趣風格模擬老屋重生的場景。

台北市副市長蔡炳坤表示，台北市目前有超過400間老房子，因修復老房子需大量經費與人力挹注，2013年推出的「老房子文化運動」，將民間的力量帶入與政府合作。現在的「老房子文化運動2.0」，讓營運單位修繕的費用可以減免租金，透過民間與政府的合作讓民眾受益，民眾可以走進老房子享受美食與休閒。

蔡炳坤表示，台北市從2013年至今已有19棟老房子完成修復與營運，預計今年底將有22處的老房子完成修復，遍布在台北市的各個角落，也成為「無圍牆博物館」重要的場館。

觀傳局表示，展覽包括台北探索館1樓與2樓空間，沿著指標抵達2樓特展廳，展區呈現食、茶、書、藝四種主題的老房子新生活，以「BaNAna阿蕉」童趣的風格模擬「老房子文化運動」再利用的案例場景，包括「一號糧倉」、「樂埔町」、「豆留森林」、「美軍俱樂部」、「亞尼克夢想村陽明山店」、「總裁藝文空間」、「金錦町」、「和合青田」、「八拾捌茶輪番所」、「川端藝會所」、「文房・文化閱讀空間」等15處成功修復並經營中的案例。

觀傳局表示，此次特展為讓民眾能充分認識每個老房子營運的精神，二樓展出許多修復前後的照片與影片、珍貴的文件與物件，更特別規畫光雕投影、AR濾鏡體驗等多媒體，讓民眾透過多元的互動方式認識每個案例的經營成果。