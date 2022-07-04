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最高可獲6萬 新北徵選府中商圈30亮點店家

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北近年推動板橋府中美學計畫，今年推動府中商圈街區營造計畫。圖／新北經發局提供
新北近年推動板橋府中美學計畫，今年推動府中商圈街區營造計畫。圖／新北經發局提供

新北近年進行板橋府中美學計畫，今年推動府中商圈街區營造計畫，邀亮點、友善店家參加徵選，選出30家具有在地特色、獨特性以及環境美化等店家，最高可獲得6萬元獎金。經發局長何怡明表示，府中商圈為極具特色的複合式商圈，盼藉由優質店家創造府中新意象。

何怡明說，府中商圈原為舊板橋車站，區域融合新舊文化，串聯歷史、現代、流行、時尚等豐富的元素，發展為極具特色的複合式商圈。今年推出亮點美學、友善店家徵選活動，藉由推廣服務、設施、環境美化以及特色的優質店家創造府中新意象，帶動當地生機。

經發局說明，亮點店家預計募集30家，並邀請專業評審針對參賽店家的產品、文化、環境、服務等面向評分，同時開放民眾網路票選，8月底公告評選結果，最高可獲得6萬元獎金、總獎金高達25萬元，盼透過競賽刺激店家自我改造意願，打造府中商圈店家整體環境美感。

另外，友善店家則是著重語言、科技、多元、環境及入店友善等5類、20項友善服務項目。刺激消費者進入商圈及店家消費的意願，而店家通過友善店家認證，需協助參與府中商圈宣傳，比如府中萬聖節、共識會議等活動。

新北近年推動板橋府中美學計畫，今年推動府中商圈街區營造計畫。圖／新北經發局提供
新北近年推動板橋府中美學計畫，今年推動府中商圈街區營造計畫。圖／新北經發局提供

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