快訊

北市雨彈來襲！士林達60毫米一級警戒 北投二級淹水警戒

柯志恩論文被指控學術不倫 國民黨決定告了

整理包／揮別指考！首屆「分科測驗」不考國、英、數乙 7科考前劃重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨「好政連線」推廣多國語文 林延鳳確診缺席

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨士林、北投議員參選人林延鳳今早快篩陽確診。圖／林延鳳辦公室提供
民進黨士林、北投議員參選人林延鳳今早快篩陽確診。圖／林延鳳辦公室提供

根據統計，110年全國新移民人口總計56萬9851人（含設籍及未設籍），民進黨議員阮昭雄及議員參選人顏若芳、林延鳳、趙怡翔今舉辦多國語文政策文宣記者會，但林延鳳因確診無法出席現場，因此以視訊方式參與。

民進黨士林、北投議員參選人林延鳳表示，今早起床後覺得喉嚨不舒服，就馬上做了快篩，結果是兩條線快篩陽性，但只是輕狀，目前症狀包含咳嗽、喉嚨痛、頭痛、聲音沙啞等，沒有發燒。

林延鳳說，確診後比較擔心跟自己接觸的工作人員、朋友及同住家人，尤其是自己家中的小朋友，憂心會有染疫的風險，目前就遵守中央防疫規定居家隔離。

林延鳳表示，由於接下來一周都無法跑行程，已經安排的行程會以線上連線方式，或是先打電話與里長、民眾說聲抱歉。

民進黨議員阮昭雄及議員參選人顏若芳、林延鳳、趙怡翔今舉辦多國語文政策文宣記者會。記者胡瑞玲／攝影
民進黨議員阮昭雄及議員參選人顏若芳、林延鳳、趙怡翔今舉辦多國語文政策文宣記者會。記者胡瑞玲／攝影

快篩陽性 民進黨 新移民

延伸閱讀

【即時短評】疫情與派系 卡住民進黨雙北布局

民進黨屏東縣市長參選人合體 感恩禮拜拚選舉

民進黨邁入深水區布局雙北選戰 選對會擬5日開會

民進黨新北市長人選遲未提名羅致政 葉元之：他們在「等一個人」

相關新聞

北市雨彈來襲 士林達60毫米一級警戒 北投二級淹水警戒

受到西南風和午後熱對流發展旺盛影響，台北市因午後對流影響，北市府表示，士林區時雨量已達60毫米、北投區時雨量也已達40毫...

民進黨「好政連線」推廣多國語文 林延鳳確診缺席

根據統計，110年全國新移民人口總計56萬9851人（含設籍及未設籍），民進黨議員阮昭雄及議員參選人顏若芳、林延鳳、趙怡...

新北推視訊診察提供輔具 降低染疫風險

新北市公辦公營輔具中心績效卓著，一年輔具超音速服務案量高達5.6萬件，並免費送出1.4萬件的二手輔具，在疫情三級警戒期間...

率全國之先 柯文哲成立產業發展中心、打造跨境電商重鎮

為拓展跨境商機，北市府率全國之先成立「eTrade hub Taipei跨境電商產業發展中心」，面對疫情後商貿大趨勢，北...

萬安演習將登場 這APP台北防空避難場域一次看

萬安45號演習將在7月25日登場，北市建管處盤點有2.7萬處核定防空避難處，民眾可用「北市警政APP」查詢最近處所。

機捷泰山站北側出入口啟用 周邊美觀設施不馬虎

機捷A5泰山站北側出口今日開通啟用，新北市地政局除協助出口站體周邊透水磚鋪設、路燈架設、草皮種植等工程，給旅客安全、美觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。