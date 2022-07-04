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民進黨「好政連線」推廣多國語文 林延鳳確診缺席
根據統計，110年全國新移民人口總計56萬9851人（含設籍及未設籍），民進黨議員阮昭雄及議員參選人顏若芳、林延鳳、趙怡翔今舉辦多國語文政策文宣記者會，但林延鳳因確診無法出席現場，因此以視訊方式參與。
民進黨士林、北投議員參選人林延鳳表示，今早起床後覺得喉嚨不舒服，就馬上做了快篩，結果是兩條線快篩陽性，但只是輕狀，目前症狀包含咳嗽、喉嚨痛、頭痛、聲音沙啞等，沒有發燒。
林延鳳說，確診後比較擔心跟自己接觸的工作人員、朋友及同住家人，尤其是自己家中的小朋友，憂心會有染疫的風險，目前就遵守中央防疫規定居家隔離。
林延鳳表示，由於接下來一周都無法跑行程，已經安排的行程會以線上連線方式，或是先打電話與里長、民眾說聲抱歉。
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