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影／打造健康城市 柯文哲籲關鍵是公私協力

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
台北市長柯文哲（前排左五）與台北副市長黃珊珊（前排左六）下午出席2022台北市健康城市論壇，並與貴賓合影。記者葉信菉／攝影
台北市長柯文哲（前排左五）與台北副市長黃珊珊（前排左六）下午出席2022台北市健康城市論壇，並與貴賓合影。記者葉信菉／攝影

台北市長柯文哲下午出席2022台北市健康城市論壇，針對新冠疫情發表看法，他表示當年是SARS，現在又出現covid-19，未來二十年有沒有可能出現其它疫情，答案是可能，現在的邏輯是不再幻想不會遇到，而是遇到了怎麼撐過去，最重要的就是公私協力。他強調上海需要出動武警封城，台灣不需要就能撐過，靠的就是公私協力。

柯文哲表示，有鑑於台北市快速都市化發展及人口老化帶來的各種問題，2015年底即責成衛生局黃世傑局長，整合市府31個局處資源，成立健康城市暨高齡友善城市推動平台，分為「安全保障」、「永續生態」、「友善文化」、「活力康健」及「繁榮便捷」等5個工作小組，結合市府策略地圖與施政重點，於跨領域專家團隊輔導下共同推動，並積極參與國際會議交流，於2016年成功加入世界衛生組織「西太平洋健康城市聯盟(AFHC)」會員。

台北市長柯文哲下午出席2022台北市健康城市論壇，針對新冠疫情發表看法，他表示當年是SARS，現在又出現covid-19，未來二十年有沒有可能出現其他疫情，答案是可能，現在的邏輯是不再幻想不會遇到，而是遇到了怎麼撐過去，最重要的就是公私協力。他強調上海需要出動武警封城，台灣不需要就能撐過，靠的就是公私協力。記者葉信菉／攝影
台北市長柯文哲下午出席2022台北市健康城市論壇，針對新冠疫情發表看法，他表示當年是SARS，現在又出現covid-19，未來二十年有沒有可能出現其他疫情，答案是可能，現在的邏輯是不再幻想不會遇到，而是遇到了怎麼撐過去，最重要的就是公私協力。他強調上海需要出動武警封城，台灣不需要就能撐過，靠的就是公私協力。記者葉信菉／攝影

台北市長 衛生局 疫情

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