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新北推視訊診察提供輔具 降低染疫風險

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜透過視訊，教阿嬤使用行動馬桶便盆椅輔具。圖／新北市社會局提供
侯友宜透過視訊，教阿嬤使用行動馬桶便盆椅輔具。圖／新北市社會局提供

新北市公辦公營輔具中心績效卓著，一年輔具超音速服務案量高達5.6萬件，並免費送出1.4萬件的二手輔具，在疫情三級警戒期間，更採用遠距評估，有8成身障者透過視訊診察，獲得需要的輔具。

新北市長侯友宜今日上午至輔具中心訪視，感謝工作人員辛勞，並透過視訊與秀琴阿嬤互動，還教阿嬤如何使用「一字帶」預防跌倒，阿嬤提到還有如廁問題。

侯友宜表示，中心也提供有「行動馬桶」之稱的便盆椅，其中有接觸部分的坐墊和桶子均是全新品，只有骨架部分是舊的，但已經過徹底清潔、消毒，請阿嬤放心使用。

新北市輔具中心主任楊忠一表示，中心研發「五分級動作能力評估準則」，以及「輔具需求盤點評估表」，運用4種能力將需求分為5個等級，以此分類並連結適合的輔具，更具準確性與專業性。

楊忠一表示，從2020年4月起，新北市身心障礙者及老人部分輔具，均可以透過線上遠距評估進行，不僅簡政便民，更可以減少感染風險。在去年年三級警戒期間，從5月18日到7月26日，更高達80％透過遠距評估完成，總計1384件，降低1萬9783人次的染疫風險。

侯友宜表示，疫情嚴峻下，新北市輔具中心超前部署，利用線上視訊遠距評估，快速幫有輔具需求的民眾取得輔具，並且教他們如何操作，解決民眾實際的困難，真正將輔具服務做到味，值得嘉許。

新北市長 阿嬤 遠距

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