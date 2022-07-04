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萬安演習將登場 這APP台北防空避難場域一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
萬安45號演習將在7月25日登場，北市目前盤點有2.7萬處防空避難場域，民眾可下載北市警政APP查詢。聯合報系資料照
萬安45號演習將在7月25日登場，北市目前盤點有2.7萬處防空避難場域，民眾可下載北市警政APP查詢。聯合報系資料照

萬安45號演習將在7月25日登場，北市建管處盤點有2.7萬處核定防空避難處，民眾可用「北市警政APP」查詢最近處所。

建管處長劉美秀表示，考量防空避難處所分布不均問題，為使北市12行政區456里設籍人口能迅速進入該里防空避難空間，建管處再次盤點各里已成立管委會的社區大樓，並請場所自主檢查其避難空間，並於防空演習、戰爭發生或將發生時接獲國防部發布管制疏散的命令後，可正常開放民眾進入避難。

北市目前有2.7萬多處核定的防空避難處所，建管處表示，以上場所盤點完成後，即交由北市警察局以「北市警政APP」供民眾即時查詢當下距離最近的防空避難空間，以利掌握生活環境周邊的避難位置及動線，並呼籲公寓大廈防空避難設施應隨時保持乾淨暢通，才能在戰爭時發揮功效，同時提升市民居住品質及公共安全。

北市 戰爭 演習

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7月25日萬安演習 北市最大規模區里防空避難演練登場

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