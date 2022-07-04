機捷泰山站北側出入口啟用 周邊美觀設施不馬虎

機捷A5泰山站北側出口今日開通啟用，新北市地政局除協助出口站體周邊透水磚鋪設、路燈架設、草皮種植等工程，給旅客安全、美觀的搭乘環境，待塭仔圳重劃完成後，還會將泰林路拓寬成30米計畫道路。

地政局表示，塭仔圳市地重劃區有捷運機場線通過，站點分別為北端的A5泰山站，南端的A6泰山貴和站，其中A5站周邊土地畫定為第二種商業區用地，未來可供地區性之零售業、服務業及其有關商業活動使用；A5站旁既有泰林路，原本就是新莊、泰山間的交通要道，目前因路幅不足，交通尖峰時間容易塞車，將在重劃工程完成後，拓寬成為一條嶄新的30米計畫道路，紓解當地交通。

地政局表示，考量周邊民眾多為騎機車到A5站轉乘捷運，特別與交通局合作於A5站南側廣二開闢臨時停車場，共有233個機車停車位，已於今年1月啟用。

地政局指出，A5站位於新北大道與泰林路口，是區內重要交通樞紐，在捷運軌道與路網相互加乘下，重劃開發完成後人口進駐，更有利於帶動周邊商業發展；此外，A5站周邊還有兩處大型公園，一處為已完工的泰山捷運公園，另一處公四公園，未來將打造為具文化傳承意義的黑手職人特色公園， 塭仔圳捷運商圈可預期將會是一處兼具商業熱絡、交通便捷、綠色休閒的優質生活圈。