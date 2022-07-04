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機捷泰山站北側出入口啟用 周邊美觀設施不馬虎

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市地政局在此次機捷泰山站二號出入口工程中協助施作美觀設施。記者張睿廷／攝影
新北市地政局在此次機捷泰山站二號出入口工程中協助施作美觀設施。記者張睿廷／攝影

機捷A5泰山站北側出口今日開通啟用，新北市地政局除協助出口站體周邊透水磚鋪設、路燈架設、草皮種植等工程，給旅客安全、美觀的搭乘環境，待塭仔圳重劃完成後，還會將泰林路拓寬成30米計畫道路。

地政局表示，塭仔圳市地重劃區有捷運機場線通過，站點分別為北端的A5泰山站，南端的A6泰山貴和站，其中A5站周邊土地畫定為第二種商業區用地，未來可供地區性之零售業、服務業及其有關商業活動使用；A5站旁既有泰林路，原本就是新莊、泰山間的交通要道，目前因路幅不足，交通尖峰時間容易塞車，將在重劃工程完成後，拓寬成為一條嶄新的30米計畫道路，紓解當地交通。

地政局表示，考量周邊民眾多為騎機車到A5站轉乘捷運，特別與交通局合作於A5站南側廣二開闢臨時停車場，共有233個機車停車位，已於今年1月啟用。

地政局指出，A5站位於新北大道與泰林路口，是區內重要交通樞紐，在捷運軌道與路網相互加乘下，重劃開發完成後人口進駐，更有利於帶動周邊商業發展；此外，A5站周邊還有兩處大型公園，一處為已完工的泰山捷運公園，另一處公四公園，未來將打造為具文化傳承意義的黑手職人特色公園， 塭仔圳捷運商圈可預期將會是一處兼具商業熱絡、交通便捷、綠色休閒的優質生活圈。

捷運 機捷

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