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土城司法園區開發案 明後天召開共4場區段徵收公聽會

聯合報／ 記者李成蔭張睿廷／新北即時報導
土城彈藥庫遷移後規畫司法園區，引發各界關注，目前該區還沒高速公路匝道，未來規畫興建。圖／新北地政局提供
土城彈藥庫遷移後規畫司法園區，引發各界關注，目前該區還沒高速公路匝道，未來規畫興建。圖／新北地政局提供

土城彈藥庫遷移後規畫司法園區，引發各界關注，新北地政局表示，園區除規畫司法專用區，也新建高速公路匝道，環境及生活品質都將提升，園區都市計畫已於6月17日審議通過，預計年底公告區段徵收，並於116年完工。

新北市政府將在7月5日及6日上午10時於土城區公所7樓大禮堂舉行「新北市土城司法園區區段徵收開發案」區段徵收公聽會，邀請土地及地上物所有權人踴躍參與。

地政局表示，為配合新北地方法院及土城看守所遷建，並紓緩國道3號中和及土城交流道交通長期壅塞問題，土城司法園區案內分別規畫司法專用區及高速公路用地新建匝道，提升當地生活機能及環境品質，增加彈藥庫遷移後的土地利用效益，總面積約64.79公頃，都市計畫已於今年6月17日審議通過，預計於今年底公告區段徵收，116年完工。

地政局補充，土城司法園區案是由內政部主導開發，新北市府配合召開公聽會，說明區段徵收作業流程及相關注意事項，作為市民溝通之橋梁，市民可先到專案網站（http://www.tcjp.com.tw/）了解會議相關資訊。

另外，為防治疫情傳播，公聽會除遵照中央流行疫情指揮中心的防疫措施外，也採上午10時及下午2時共4場次分流方式辦理，請土地及地上物所有權人依通知時段出席，以方便人員管制。

土城彈藥庫遷移後規畫司法園區，引發各界關注，園區都市計畫已於6月17日審議通過。圖／新北地政局提供
土城彈藥庫遷移後規畫司法園區，引發各界關注，園區都市計畫已於6月17日審議通過。圖／新北地政局提供
土城彈藥庫遷移後規畫司法園區，引發各界關注，園區除規畫司法專用區，也新建高速公路匝道，環境及生活品質都將提升，預計年底公告區段徵收，並於116年完工。圖／新北地政局提供
土城彈藥庫遷移後規畫司法園區，引發各界關注，園區除規畫司法專用區，也新建高速公路匝道，環境及生活品質都將提升，預計年底公告區段徵收，並於116年完工。圖／新北地政局提供

司法 區段徵收

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