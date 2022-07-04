機捷泰山站北側出口啟用 不用再冒險穿越新北大道

機場捷運泰山站北側出入口今日啟用，將提升旅客通勤安全性與便捷性，未來旅客無須穿越近30公尺、雙向共6車道的新北大道，大幅節省原需繞道與停等紅綠燈時間。民代表示，北側出口完工後，未來塭仔圳北側居民都受益。

機場捷運泰山站位處新北市新北大道、泰林路口，原僅一處出入口，設置在新北大道南側，北側民眾若想搭乘捷運時，須穿越30公尺寬、雙向共計6車道的新北大道，通勤上較為不便。

陳先生表示，新北大道車流相當多且快，每次搭車都得穿越這條大馬路，對長者及小朋友相當危險，多年前就希望市府能在北側也興建捷運出入口。

新北市捷運局從善如流，決定代辦推動第二出入口興建計畫，積極協調私地主提前取得所需用地，並採分階段招標策略，以因應缺工缺料及物價上漲的國際局勢，讓工程能如期如質完成，今日下午終於啟用。

新北市長侯友宜表示，這次新設的捷運泰山站北側出入口原屬私有土地，本來是規畫成塭仔圳市地重劃後的廣場用地，不過為了旅客的安全與便利，新北捷運局於2019年起即提前與私地主協調，在允諾會讓地主們參與市地重劃分配後，終於在2019年8月取得全數地主同意，先行提供用地興建機捷出入口。

侯友宜表示，用地取得後，施工團隊即進場辦理地質鑽探調查與相關設計作業，並將營運單位及各方需求整合納入設計，編列預算1.16億元。不過招標期間，營建市場價格大幅波動，物價上揚，2次流標後，檢討採分階段發包之策略，先就土建主體工程發包決標，餘經費不足部分持續協調交通部鐵道局，並獲中央支持同意預算增至2.2億元，接續辦理土建二期工程與機電系統工程發包作業。

新北市捷運局補充，機場捷運泰山站北側第二出入口，總建設經費約2.2億元由交通部鐵道局出資，為3層樓建築物，設置有1座無障礙電梯、2座電扶梯、簡易旅客服務處、自動收費閘門2座(含無障礙自動收費)、票卡查詢機２座、售票、加值儲值機1組等設備，並設有一座空橋可與既有泰山站銜接，可連通至車站穿堂層，便利旅客進出站時使用。