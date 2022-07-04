快訊

為業績負責？網家人事大地震 執行長蔡凱文請辭

直播／確診數再降！今本土+23045 病歿+69 中重症為167例

獨／睽違8年重返超視 于美人搭檔沈玉琳主持新節目

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機捷泰山站北側出口啟用 不用再冒險穿越新北大道

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日前往捷運站視察啟用狀況。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今日前往捷運站視察啟用狀況。記者張睿廷／攝影

機場捷運泰山站北側出入口今日啟用，將提升旅客通勤安全性與便捷性，未來旅客無須穿越近30公尺、雙向共6車道的新北大道，大幅節省原需繞道與停等紅綠燈時間。民代表示，北側出口完工後，未來塭仔圳北側居民都受益。

機場捷運泰山站位處新北市新北大道、泰林路口，原僅一處出入口，設置在新北大道南側，北側民眾若想搭乘捷運時，須穿越30公尺寬、雙向共計6車道的新北大道，通勤上較為不便。

陳先生表示，新北大道車流相當多且快，每次搭車都得穿越這條大馬路，對長者及小朋友相當危險，多年前就希望市府能在北側也興建捷運出入口。

新北市捷運局從善如流，決定代辦推動第二出入口興建計畫，積極協調私地主提前取得所需用地，並採分階段招標策略，以因應缺工缺料及物價上漲的國際局勢，讓工程能如期如質完成，今日下午終於啟用。

新北市長侯友宜表示，這次新設的捷運泰山站北側出入口原屬私有土地，本來是規畫成塭仔圳市地重劃後的廣場用地，不過為了旅客的安全與便利，新北捷運局於2019年起即提前與私地主協調，在允諾會讓地主們參與市地重劃分配後，終於在2019年8月取得全數地主同意，先行提供用地興建機捷出入口。

侯友宜表示，用地取得後，施工團隊即進場辦理地質鑽探調查與相關設計作業，並將營運單位及各方需求整合納入設計，編列預算1.16億元。不過招標期間，營建市場價格大幅波動，物價上揚，2次流標後，檢討採分階段發包之策略，先就土建主體工程發包決標，餘經費不足部分持續協調交通部鐵道局，並獲中央支持同意預算增至2.2億元，接續辦理土建二期工程與機電系統工程發包作業。

新北市捷運局補充，機場捷運泰山站北側第二出入口，總建設經費約2.2億元由交通部鐵道局出資，為3層樓建築物，設置有1座無障礙電梯、2座電扶梯、簡易旅客服務處、自動收費閘門2座(含無障礙自動收費)、票卡查詢機２座、售票、加值儲值機1組等設備，並設有一座空橋可與既有泰山站銜接，可連通至車站穿堂層，便利旅客進出站時使用。

新北市議員宋明宗表示，塭仔圳北側完工後，將會湧入大量居民，若沒有這個第二出入口，民眾都得冒著危險穿越新北大道至南側搭機捷，所以這個出入口的設置相當重要，將可避免無謂的車禍事件發生，地方對政府都相當感激。

未來住在新北大道北側的居民將不用穿越新北大道至南側搭乘捷運。記者張睿廷／攝影
未來住在新北大道北側的居民將不用穿越新北大道至南側搭乘捷運。記者張睿廷／攝影
機場捷運泰山站北側出口正式啟用。記者張睿廷／攝影
機場捷運泰山站北側出口正式啟用。記者張睿廷／攝影

新北市長 機場捷運

延伸閱讀

20天繞日本一圈 中國三軍艦回來了

鳴日號事件懲處出爐 鐵道局東工處長記過、段長調職

日本愛琴海就在和歌山！穿越回到2億5千萬年前耍浪漫

古物店改造懷舊氛圍超好拍！穿越台北「昭和浪漫冰室」 品味苦甜大人系雪花冰

相關新聞

機捷泰山站北側出口啟用 不用再冒險穿越新北大道

機場捷運泰山站北側出入口今日啟用，將提升旅客通勤安全性與便捷性，未來旅客無須穿越近30公尺、雙向共6車道的新北大道，大幅...

200多座實聯制機台淪蚊子機台？ 柯文哲：還是用得到

台北市長柯文哲先前因應疫情，1年內砸千萬採購實聯制刷卡機台等設備，但隨著防疫實聯制退場，北市府耗資千萬的200多座機台現...

萬安演習將登場 這APP台北防空避難場域一次看

萬安45號演習將在7月25日登場，北市建管處盤點有2.7萬處核定防空避難處，民眾可用「北市警政APP」查詢最近處所。

機捷泰山站北側出入口啟用 周邊美觀設施不馬虎

機捷A5泰山站北側出口今日開通啟用，新北市地政局除協助出口站體周邊透水磚鋪設、路燈架設、草皮種植等工程，給旅客安全、美觀...

土城司法園區開發案 明後天召開共4場區段徵收公聽會

土城彈藥庫遷移後規畫司法園區，引發各界關注，新北地政局表示，園區除規畫司法專用區，也新建高速公路匝道，環境及生活品質都將...

疫情趨緩讓商圈人潮回流 深坑伴手禮店卻乏顧客上門

疫情趨緩讓各商圈再現人潮，鄰近雙北都會區的深坑，人潮就明顯回流。在地店家表示，餐飲生意不錯，伴手禮店卻仍不見顧客；在地商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。