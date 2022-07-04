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200多座實聯制機台淪蚊子機台？ 柯文哲：還是用得到

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天出席跨境電商產業發展中心啟動記者會。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天出席跨境電商產業發展中心啟動記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲先前因應疫情，1年內砸千萬採購實聯制刷卡機台等設備，但隨著防疫實聯制退場，北市府耗資千萬的200多座機台現多淪為「蚊子機台」棄置倉庫。柯文哲今天表示，還是可以轉為其他用途，包括上班刷卡、舉辦大型活動進場可用等，不會浪費。

柯文哲今天出席跨境電商產業發展中心啟動記者會表示，這個早上有討論過，當初實聯制所以買機台，但現在防疫的SOP都變遷了，但硬體還是可以轉為其他用途，包括上班刷卡、還有台北市舉辦大型活動進場時可用。

北市府先前採購實聯制機台時就曾遭議員質疑，機台使用率過低，議員質疑，北市府還是執意推動，現在防疫實聯制退場，200多座機台淪「蚊子機台」，遭砲轟「風光出場、黯淡退場」的口罩販賣機翻版。

柯文哲今天說，北市府還是要建立一卡一通一付，未來舉辦大型活動，使用台北通綁悠遊卡就可以建立白名單，不管刷QRcode或嗶都可以用，不會浪費啦，總是管制進出口，還是會用得到。

媒體追問，是否中央實聯制退場太快，讓地方措手不及？柯文哲說，疫情改善，還是值得高興。

台北市長 實聯制 柯文哲

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