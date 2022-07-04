疫情趨緩讓商圈人潮回流 深坑伴手禮店卻乏顧客上門

疫情趨緩讓各商圈再現人潮，鄰近雙北都會區的深坑，人潮就明顯回流。在地店家表示，餐飲生意不錯，伴手禮店卻仍不見顧客；在地商圈協會表示，商圈提案整體行銷已獲補助，搭配接下來每年都有的四寶節，可望復甦商圈經濟。

在地餐飲店家表示，疫情嚴峻期間，店內生意受到不少影響，不過因為持續以推薦外帶模式營運，所以虧損沒有到太慘，現在則人潮明顯回流，用餐時間店內都坐滿。

在地伴手禮店家則說，疫情過後的確人潮增加不少，不過大家對伴手禮是看的多、買的少，推測過往都會買禮品送親朋好友，現在疫情期間大多是小家庭或小團朋友自行出遊，因疫情關係不會再去拜訪親友，因此要看到商機復甦恐還有段時間。

新北經發局表示，深坑商圈以「趣味恆深 體驗行銷活動」申請經發局今年「活絡新北市商圈振興補助計畫」，將配合深坑商圈街區營造計畫系列活動，於7月至10月份擇一周末安排至少4個以上傳統技藝及童玩攤位、舞台活動及民眾體驗區等，透過結合當地店家，加乘在地消費及商機，促進商圈店家經濟。

還有另一營造計畫以「煥然新深」為主題，獲得232萬元補助，活動規劃自8月底開始舉辦活動，將融合深坑在地歷史文化與資源，規劃透過於深坑老街設置光雕投影、輔導店家景觀立面改善、推廣輔導友善店家、辦理系列深坑特色小旅行及DIY體驗等活動，為商圈帶來新風貌。

新北商圈聯合發展協會總會長、深坑商圈觀光發展協會常務監事黃建強表示，深坑很有文化歷史特色，民眾來只吃臭豆腐太可惜， 接下來將透過補助計畫串連店家，辦理相關特色體驗活動，為商圈帶來不一樣的元素。

另外在大型活動上，也要連結店家做有品質的活動，並將活動與商圈消費串在一起，接下來除活動將陸續到位之外，也要結合深坑在地四寶節，讓大家體驗老街特色活動之餘，也能享用在地特色美食。