快訊

為業績負責？網家人事大地震 執行長蔡凱文請辭

直播／8歲女童打BNT身亡今早解剖 指揮中心14時說明

獨／睽違8年重返超視 于美人搭檔沈玉琳主持新節目

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情趨緩讓商圈人潮回流 深坑伴手禮店卻乏顧客上門

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
鄰近雙北都會區的深坑，相比都會區內的商圈更有在地人文特色，吸引不少鄰近城市民眾造訪，近期北部疫情趨緩，人潮開始回流。記者李成蔭／攝影
鄰近雙北都會區的深坑，相比都會區內的商圈更有在地人文特色，吸引不少鄰近城市民眾造訪，近期北部疫情趨緩，人潮開始回流。記者李成蔭／攝影

疫情趨緩讓各商圈再現人潮，鄰近雙北都會區的深坑，人潮就明顯回流。在地店家表示，餐飲生意不錯，伴手禮店卻仍不見顧客；在地商圈協會表示，商圈提案整體行銷已獲補助，搭配接下來每年都有的四寶節，可望復甦商圈經濟。

在地餐飲店家表示，疫情嚴峻期間，店內生意受到不少影響，不過因為持續以推薦外帶模式營運，所以虧損沒有到太慘，現在則人潮明顯回流，用餐時間店內都坐滿。

在地伴手禮店家則說，疫情過後的確人潮增加不少，不過大家對伴手禮是看的多、買的少，推測過往都會買禮品送親朋好友，現在疫情期間大多是小家庭或小團朋友自行出遊，因疫情關係不會再去拜訪親友，因此要看到商機復甦恐還有段時間。

新北經發局表示，深坑商圈以「趣味恆深 體驗行銷活動」申請經發局今年「活絡新北市商圈振興補助計畫」，將配合深坑商圈街區營造計畫系列活動，於7月至10月份擇一周末安排至少4個以上傳統技藝及童玩攤位、舞台活動及民眾體驗區等，透過結合當地店家，加乘在地消費及商機，促進商圈店家經濟。

還有另一營造計畫以「煥然新深」為主題，獲得232萬元補助，活動規劃自8月底開始舉辦活動，將融合深坑在地歷史文化與資源，規劃透過於深坑老街設置光雕投影、輔導店家景觀立面改善、推廣輔導友善店家、辦理系列深坑特色小旅行及DIY體驗等活動，為商圈帶來新風貌。

新北商圈聯合發展協會總會長、深坑商圈觀光發展協會常務監事黃建強表示，深坑很有文化歷史特色，民眾來只吃臭豆腐太可惜， 接下來將透過補助計畫串連店家，辦理相關特色體驗活動，為商圈帶來不一樣的元素。

另外在大型活動上，也要連結店家做有品質的活動，並將活動與商圈消費串在一起，接下來除活動將陸續到位之外，也要結合深坑在地四寶節，讓大家體驗老街特色活動之餘，也能享用在地特色美食。

深坑 疫情

延伸閱讀

【即時短評】疫情與派系 卡住民進黨雙北布局

暑假景點人潮回流 新北約增1至2成

民進黨新北市長人選遲未提名羅致政 葉元之：他們在「等一個人」

新北桃園新竹發布大雷雨即時訊息 持續至晚上6時15分

相關新聞

機捷泰山站北側出口啟用 不用再冒險穿越新北大道

機場捷運泰山站北側出入口今日啟用，將提升旅客通勤安全性與便捷性，未來旅客無須穿越近30公尺、雙向共6車道的新北大道，大幅...

200多座實聯制機台淪蚊子機台？ 柯文哲：還是用得到

台北市長柯文哲先前因應疫情，1年內砸千萬採購實聯制刷卡機台等設備，但隨著防疫實聯制退場，北市府耗資千萬的200多座機台現...

萬安演習將登場 這APP台北防空避難場域一次看

萬安45號演習將在7月25日登場，北市建管處盤點有2.7萬處核定防空避難處，民眾可用「北市警政APP」查詢最近處所。

機捷泰山站北側出入口啟用 周邊美觀設施不馬虎

機捷A5泰山站北側出口今日開通啟用，新北市地政局除協助出口站體周邊透水磚鋪設、路燈架設、草皮種植等工程，給旅客安全、美觀...

土城司法園區開發案 明後天召開共4場區段徵收公聽會

土城彈藥庫遷移後規畫司法園區，引發各界關注，新北地政局表示，園區除規畫司法專用區，也新建高速公路匝道，環境及生活品質都將...

疫情趨緩讓商圈人潮回流 深坑伴手禮店卻乏顧客上門

疫情趨緩讓各商圈再現人潮，鄰近雙北都會區的深坑，人潮就明顯回流。在地店家表示，餐飲生意不錯，伴手禮店卻仍不見顧客；在地商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。