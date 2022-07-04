空軍三重一村已逾5萬人參觀 小朋友來地下甬道就送童玩

新北空軍三重一村日治時代為日軍防砲部隊駐紮處，擁現今北台灣保存最完整的地下甬道，歷經五年於2018年重新開放，至今已超過5萬參觀人次。新北文化局說，明起報名參觀甬道的12歲以下小朋友，即可獲限量200份的竹蟬。

空軍三重一村坐擁現今北台灣保存最完整的地下甬道，日治時代為日軍防砲部隊駐紮處，是重要軍事要地。民國43年，國民政府為安置軍眷，陸續興建眷村，駐紮三重附近的中華民國空軍高砲部隊則被安排在此，自始改建為空軍三重一村。

文化局說，空軍三重一村地下甬道是用來運送砲彈至砲陣地，供操作快砲的士兵發射砲彈防禦領空，當年共有6座防空砲座，現存2處砲座底座遺跡。該處自2012年起修復幾乎全靠人力挖掘，歷經五年於2018年重新開放，經整修後配上防空警報散發濃厚戰時氛圍，地下甬道聲光體驗也成為園區熱門亮點，至今已超過5萬參觀人次。

原眷戶回憶，早年部分眷舍設有與地下甬道相連的通道，隨著戰事日漸緩和，空軍三重一村逐漸轉變為純住宅使用，地下甬道反而成了許多人在童年時光玩耍、探險的秘密基地，也因為不再具備戰略地位，居民對安全及隱私的意識產生變化，各眷舍與地下甬道相連的通道也隨之封閉。