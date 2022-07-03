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實聯制設備遭指淪蚊子機台 北市：研議轉型使用

中央社／ 台北3日電

民進黨台北市議員許家蓓今天指出，北市府斥資上千萬元佈建245台實聯制設備，現僅18台使用，根本是錯用公帑的蚊子機台；台北市資訊局表示，因實聯制退場，正研議轉型使用。

台北市政府去年6月推出「市場實聯分流管理資訊站」試辦計畫，並於南門市場先行試辦結合「實聯制、量體溫、人流管控」功能的防疫機台，台北市長柯文哲還大讚為「神奇機台」，要求各局處多加採購Kiosk和NFC機器以加強管控。

對此，許家蓓表示，北市府在各機關場館佈建245台實聯制設備，但目前僅剩18台機器仍在使用，顯見北市府根本缺乏完善規劃。

許家蓓指出，柯文哲身為最早開始提倡與病毒共存的市長，在推行實聯制機台前就應設想實聯制勢必會有退場的一天，卻仍斥資約新台幣1000萬元購買設備，不禁讓人質疑柯文哲只是想標新立異、刷存在感求表現，卻缺乏遠見，未規劃這些機台在實聯制退場後是否可用作他途，導致200多台機器只能堆放倉庫。

她認為，實聯制機台立意良善，但柯文哲自稱「省長」，卻錯用公帑，導致其成為繼口罩販賣機後「風光出場、黯淡退場」的蚊子機台。

資訊局晚間回應表示，北市府先前為配合中央流行疫情指揮中心實聯制應用、加速各場域管制入口的進出程序，建構低接觸的應用環境及節省發送簡訊的費用，所以規劃以實聯制設備辦理。

但因配合中央於4月底取消實聯制，資訊局說，相關機器使用持續與各單位討論中，待進行場域需求分析後，再進行轉型利用並配合各場域應用，像是門禁打卡簽到或活動集點等措施。

實聯制 台北市長 柯文哲

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