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富邦勇士奪冠 黃珊珊想打電話給高虹安說「我們贏了」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊說，希望明年的這個時候，大家能再⼀起回到和平籃球館主場慶祝，造就第⼀個P.LEAGUE+三連霸。圖／引用自黃珊珊臉書
黃珊珊說，希望明年的這個時候，大家能再⼀起回到和平籃球館主場慶祝，造就第⼀個P.LEAGUE+三連霸。圖／引用自黃珊珊臉書

台北富邦勇士籃球隊拿下總冠軍，北市府今頒發「城市之光」榮譽狀，下午從台北市政府一路遊行到和平籃球館。市副市長黃珊珊今天在臉書透露，富邦勇士擊敗新竹街口攻城獅贏得總冠軍那⼀刻，實在有點想打電話給高虹安，「你看，我們台北富邦勇士贏了，總冠軍！」

黃珊珊透露，上周一總冠軍賽時，當晚她正在開會，最後5分鐘時，幕僚提醒戰況拉鋸，她與幕僚還選擇先中斷會議⼀起看比賽。結束的那⼀刻終於鬆了⼀口氣，甚⾄有點想打電話給立委高虹安，不確定高在不在新竹現場，但她當時特別想跟高虹安說「虹安你看，我們台北富邦勇士贏了，總冠軍！」

黃說，當然，這是個玩笑話，「哈哈。我不會真的打給他，這太嗆了不是我的風格。」

黃珊珊表示，她是台北市的副市長，但同時也是台北市民。作為⼀位市民，看到台北富邦勇士⼀路的發展，內⼼非常的感動。因為台北的運動史上，還沒有出現過這樣⼀個職業球隊，這麼⽤⼼地在台北經營。

黃說，如果觀察國外的職業運動發展，⼀座城市要邁向全新的階段，與在地職業運動球隊的出現⼀定密不可分。就像洛杉磯有湖⼈隊、紐約有尼克隊，這也是她作為副市長，必須要在這裡感謝⼤家的原因，因為球迷對富邦勇士的熱情，在疫情最嚴峻的此刻，成就榮耀了整座台北市。

黃珊珊說，除了球員們的努力，也感謝台北富邦勇士的球迷們！她常說台北市民是⼀流的市民，台北富邦勇士是⼀流的球隊，要撐起⼀流的球隊，當然得靠這群最棒的球迷！謝謝大家的熱情與支持，希望明年的這個時候，大家能再⼀起回到和平籃球館主場慶祝，造就第⼀個P.LEAGUE+三連霸！

北市 黃珊珊 高虹安

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