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暑假景點人潮回流 新北約增1至2成

中央社／ 新北3日電

各級學校開始放暑假，根據新北市政府各相關單位統計，各景點人潮已有回流情形，初估較6月約增加1到2成旅客，但在落實防疫相關規定下，市府仍未啟動戶外人流管制。

新北市觀光旅遊局表示，根據統計，包括烏來、碧潭、十分瀑布及九份等風景區，民眾出遊的情形都有增加，相較於6月的例假日人潮，平均約增加1至2成。

觀旅局表示，各景點人潮已有回流情形，但可能因疫情關係，人潮還沒有出現爆量的情形，因此，目前中央並未啟動戶外人流管制，新北市過去採取管控各景點停車場狀況的「人潮儀表板」機制也未啟動。

至於基於防疫及旅遊安全，新北市政府高灘地工程管理處自7月2日起，八里彩虹步道至渡船頭兒童沙灘區路段，假日將管制4輪車進入。

高灘處巡管隊長李俊儒表示，八里仍有許多人前往旅遊，可能因天氣熱及擔心午後陣雨，今天的人潮較過去例假日稍減，而4輪車管制的情形極為良好，大家都能在現場保全人員勸說下配合繞道。

同時，三貂嶺隧道自行車道今天起開放試體驗，採網路報名預約方式，截至7月15日前均已預約額滿，而今天試營運的情形也極為順利。

工務局表示，這是塵封37年的鐵路隧道，修復完成自行車道後，將可連結猴硐至三貂嶺與牡丹至貢寮兩大遊憩主軸，進而活化山城聚落，帶動瑞芳、雙溪觀光。

自行車 八里

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