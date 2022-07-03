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成本漲3億、票價維持不變 北捷：透過2方式增加收入

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
電費上漲、成本也暴增3億，北捷表示，將以發展TOD商業極大化及出租機廠設置光電設備增加收入。聯合報系資料照
電費上漲、成本也暴增3億，北捷表示，將以發展TOD商業極大化及出租機廠設置光電設備增加收入。聯合報系資料照

北捷運車廂座位出現廣告挨批為了賺錢不惜犧牲車廂美學議題，台北市長柯文哲表示，北捷成立26年從未長過票價電價調漲後，成本增加3億元，將想辦法增加業外收入；北捷則表示，將依循TOD理念推動捷運商業及大化、出租機廠屋頂建置太陽能發電設備，但仍呼籲大眾多搭捷運。

對於如何增加業外收入、不漲票價，北捷表示，除穩健經營本業外，也擴大副業深耕，新事業則多角化發展。配合北市府商業極大化政策及結合捷運高人流特性，重塑車站空間機能及價值，尋找商業創新機會，但還是呼籲民眾多搭乘捷運，才能達到減碳城市及增加收入目的。

北捷表示，主要依循柯文哲「大眾運輸導向都市發展」（TOD）理念，以高效率的捷運系統為都市發展主幹，善用場站優勢，提高土地開發及公共設施配置效益；物業投資具長期搵定收租效益，待士林站、劍潭站、劍南路站3案TOD開發完成後，初步推出可帶來近6億收入。

北捷自2016年起，就積極在重點車站、交會站等商業價值較高車站的非付費區，透過整併空間及擴增規畫，增建可利用的商業空間，歷經6年努力（2016年至2021年），已經新增59處商業空間（約1143坪），每年可挹注2億元附業營收。

另外，北捷表示，為響應政府能源政策及北市府建構低碳城市目標，同時提供捷運資產運用效益，北捷自2016年起開始評估投資太陽光電設備的可行性。

北捷表示，北投機廠超前部署，於2017年11月透過招商評選專業營運廠商，由昱鼎電業公司規畫建置北投機廠太陽光電電廠，設置容量3.8百萬瓦為台北市第一個電業等級的太陽能光電電廠、2018年完成商業運轉，至今已發電1千500萬度，預計至2023年將增加收益約2220萬元。

北捷 票價 電價 柯文哲

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