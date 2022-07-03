電子帳單推18年僅18％ 北水處：9月推行動支付估年省30萬紙

台北自來水事業處推動無紙化18年，但電子帳單戶數僅18.64%，甚至推動電子帳單後，耗費紙張及成本卻越來越多，原因出在還要列印憑證紙本及寄送。北水處回應，水處正積極與各家行動支付研議，規畫今年9月用戶可採行動支付繳費，預估可年省30.4萬張紙；印寄及手續費約省190萬，應能展現成效。

台北市長柯文哲大力推動電子帳單，議員潘懷宗說，其實北水處於民國94年3月就已開辦電子帳單服務，並針對申辦用戶水費每期回饋金3元，並提供2張自來水園區貴賓券等優惠。

議員也計算，若以一般用戶每2個月抄表收費1次，每年寄送6次帳單，平均每1用戶申辦電子帳單可省紙本6張，平均每年省約47元，上百萬用戶加起來節省費用將相當可觀，但調閱資料卻發現，北水處電子帳單開辦迄今邁入第18年，僅占總用戶18.64%。

議員進一步調閱北水處電子帳單累計用戶數，108年有23萬2057戶、比例14.66%；109年增加至26萬2227戶、比例16.47%；去年增加至29萬1264戶、比例18.20%；今年至4月29萬8732戶，比例18.64%，發現近年成長幅度相當低。

潘懷宗說，據了解，民眾不願申辦電子帳單的原因，包括習慣使用紙本、實際繳費人異動頻繁及不願意擔任繳費者等，但他指出申辦水費電子帳單不僅響應環保節能減碳，更可得知全年用水資料，掌握用水情形，每期水費還有3元回饋金，政府應該大力宣傳，鼓勵民眾多多申請。

北水處回應，之所以推動電子帳單後，紙張數及成本費用增加，是因寄送郵資漲，另外民眾申請電子帳單，北水處還要寄送憑證，除會精進電子帳單繳費方式；為減少電子帳單憑證的紙本列印及寄送成本，水處也正積極與各家行動支付業者研議，規畫自今年9月起，用戶可以行動支付繳費。

北水處表示，今年9月起，用戶只要在系統綁定手機條碼歸戶，應可減少紙本列印與寄送；另外，為讓民眾更簡便申辦電子帳單，9月起會有用戶專屬QRcode，只要輸入手機號碼及電子郵件即可申辦電子帳單。