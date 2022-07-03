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新北三貂嶺隧道自行車道首發團上路 16日起才開放

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市三貂嶺隧道自行車道今起試營運，圖為首發團車隊在非隧道路段騎車前行。圖／新北工務局提供
新北市三貂嶺隧道自行車道今起試營運，圖為首發團車隊在非隧道路段騎車前行。圖／新北工務局提供

新北市廢棄的台鐵舊三貂嶺隧道變身自行車道，今天起試營運兩個月。極星自行車隊搶先報名成為「首發團」，30名成員今天前往體驗全新車道，車隊並贈送市府一座水晶獎牌，感謝市府賦予舊三貂嶺隧道新生命。

負責試營運的雙溪區公所考量隧道內交通安全性，試營運初期規畫在隧道內及到壁掛棧橋範圍，必須採用牽引自行車方式通行，不能騎車穿越隧道，遭外界戲稱應更名「自行車牽車道」。市府昨天宣布，第2階段7月16日起，改採單一路線進出，並開放全線自行車騎乘，但在長約350公尺的牽引道，仍要下車牽行。

極星自行車隊30名成員今早體驗三貂嶺隧道自行車道，新北市府工務局長詹榮鋒、副局長祝惠美、雙溪區長藍瑞珉和法籍建築師藍傑鴻共同接待，詹並擔任導覽員，說明如何兼顧工程和生態，既要保留百年隧道的的歷史痕跡，又能開放行車的歷程。

舊三貂嶺鐵路隧道位在台鐵宜蘭支線與平溪線的分岔點，早年不只做鐵道使用，也具煤礦及旅客運輸功能。新北市政府歷經3年多的努力，終讓塵封37年的隧道重見天日，開放遊客造訪。自行車道連結猴硐至三貂嶺、牡丹至貢寮旅遊景點，民眾騎自行車既能欣賞生態和美景，也能體驗當地歷史文化。

工務局表示，三貂嶺隧道及三瓜子隧道自行車道，是青春山海線低碳旅遊中最新路線，想要體驗的民眾可上「三貂嶺隧道自行車道網站（www.sdltbikepath.com.tw）登記，工務局並將持續滾動式檢討試體驗民眾意見，修正營運計畫，提供遊客更舒適的旅遊品質。

新北市三貂嶺隧道自行車道今起試營運，圖為首發團牽車走出三貂嶺隧道。圖／新北工務局提供
新北市三貂嶺隧道自行車道今起試營運，圖為首發團牽車走出三貂嶺隧道。圖／新北工務局提供
新北市三貂嶺隧道自行車道今起試營運，工務局長詹榮鋒擔任導覽員，並在出隧道後和車手合影留念。圖／新北工務局提供
新北市三貂嶺隧道自行車道今起試營運，工務局長詹榮鋒擔任導覽員，並在出隧道後和車手合影留念。圖／新北工務局提供
新北市三貂嶺隧道自行車道今起試營運，首發團極星車隊致獎牌感謝市府賦予隧道新生命，工務局長詹榮鋒（左二）、副局長祝惠美（右一）代表接受。圖／新北工務局提供
新北市三貂嶺隧道自行車道今起試營運，首發團極星車隊致獎牌感謝市府賦予隧道新生命，工務局長詹榮鋒（左二）、副局長祝惠美（右一）代表接受。圖／新北工務局提供
新北市三貂嶺隧道自行車道今起試營運，圖為首發團成員在熱門打卡景點、鏡面水池拍照留念。圖／新北工務局提供
新北市三貂嶺隧道自行車道今起試營運，圖為首發團成員在熱門打卡景點、鏡面水池拍照留念。圖／新北工務局提供

自行車 台鐵 雙溪區

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