快訊

師生像情侶放閃遊走禁忌紅線 淘汰狼師為何這麼難？

青年賺錢、存錢再獲20%利息 符合這條件快來申請

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市社會局推出「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」，符合資格的弱勢青年，只要穩定就業、開戶儲蓄，可獲得20%的存款利息，為期6個月，最高補助1.2萬元。圖／台中市社會局提供
台中市社會局推出「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」，符合資格的弱勢青年，只要穩定就業、開戶儲蓄，可獲得20%的存款利息，為期6個月，最高補助1.2萬元。圖／台中市社會局提供

台中市社會局推出「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」，符合資格的低收、中低收入戶青年，只要穩定就業、開戶儲蓄，可獲得20%的存款利息，為期6個月，最高補助1.2萬元，限額68位，可到台中市政府服務e櫃檯網頁填寫申請表。

社會局說明，去年首次推出「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」，共57人參加，共同資產累積達到180萬元。

為鼓勵弱勢青年累積資產、自立脫貧，今年再擴大推出第二波計畫，凡列冊台中市低收入戶及中低收入戶，25歲以下國內大專院校及研究所應屆和去年畢業生，已成功就業且能全程配合儲蓄者，線上填寫申請表，上傳今年或去年畢業證書影本、在職證明或薪資單影本，社會局審查後，將以電子郵件及手機簡訊通知結果。

社會局分享，去年參加計畫的青年小雨，繼承媽媽的理髮手藝，他希望踏出舒適圈，買一輛二手腳踏車環島旅行，為偏鄉或任何需要的人剪髮，送給他們一個全新的自己。

小雨曾在補習班兼職4年，也想透過語言交流平台，免費線上教授中文，回饋世界，同時充實自我。小雨感謝「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」提供高額利息補貼，幫助剛畢業的他加速累積資產，完成夢想。

社會局表示，小雨非常努力想要改變未來的生活，更立志在接受幫助後，傳遞更多的愛出去，幫助社會上更多需要幫助的人。符合資格青年可到台中市政府服務e櫃檯網頁（https://eservices.taichung.gov.tw/AdvSearch/CaseInfo/160/Notices/202205110002/120005）申請報名。

青年 台中市 低收入戶

延伸閱讀

6歲女兒不聽話22歲媽趕下車 社會局：母未違反兒少法

福利機構回饋金算法不一致 審計處要北市府檢討究責

92歲確診嬤在急診室等29小時 新北衛生局：無醫院拒收情形

暑假弱勢學童不挨餓 台南市發放4.2萬張愛心餐券

相關新聞

曝與吳旻潔談誠品發展 黃珊珊：台北會有24小時書店

台北市副市長黃珊珊今天在臉書透露，上周她約誠品董事長吳旻潔，表達誠品的24小時書店已是城市重要象徵，也是國際觀光客必來景...

青年賺錢、存錢再獲20%利息 符合這條件快來申請

台中市社會局推出「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」，符合資格的低收、中低收入戶青年，只要穩定就業、開戶儲蓄，可獲得20%的...

南港瓶蓋工廠政績失火？台灣基進轟：柯文哲坑殺第一

台灣基進黨北巿議員參選人吳欣岱批評台北巿長柯文哲「是招商第一？還是坑殺第一？」她指南港瓶蓋工廠近期有咖啡店業者宣布認賠1...

艋舺種子小小導覽員出師 歷史典故信手拈來

期盼在地文化從小扎根，台北市艋舺龍山寺、龍山文創基地等單位，耗時4週培訓出20名國小年紀的小小導覽員，各個滿腹知識，寺內...

暑期打工季 北市就服處家樂福聯合徵才釋上百工讀職缺

學生放暑假，許多企業釋出多個暑期工讀職缺，北市勞動局就業服務處7月6日、7月7日在就業服務處艋舺站、內湖站舉辦家樂福暑期...

新海大橋往板橋側將伸縮縫更新 7月5日夜間工程請改道

為改善新莊和板橋間的新海大橋伸縮縫品質，新北養工處規畫伸縮縫更新工程，7月5日夜間10時至翌日上午6時施工期間將封閉新海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。