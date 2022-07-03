青年賺錢、存錢再獲20%利息 符合這條件快來申請

台中市社會局推出「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」，符合資格的低收、中低收入戶青年，只要穩定就業、開戶儲蓄，可獲得20%的存款利息，為期6個月，最高補助1.2萬元，限額68位，可到台中市政府服務e櫃檯網頁填寫申請表。

社會局說明，去年首次推出「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」，共57人參加，共同資產累積達到180萬元。

為鼓勵弱勢青年累積資產、自立脫貧，今年再擴大推出第二波計畫，凡列冊台中市低收入戶及中低收入戶，25歲以下國內大專院校及研究所應屆和去年畢業生，已成功就業且能全程配合儲蓄者，線上填寫申請表，上傳今年或去年畢業證書影本、在職證明或薪資單影本，社會局審查後，將以電子郵件及手機簡訊通知結果。

社會局分享，去年參加計畫的青年小雨，繼承媽媽的理髮手藝，他希望踏出舒適圈，買一輛二手腳踏車環島旅行，為偏鄉或任何需要的人剪髮，送給他們一個全新的自己。

小雨曾在補習班兼職4年，也想透過語言交流平台，免費線上教授中文，回饋世界，同時充實自我。小雨感謝「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」提供高額利息補貼，幫助剛畢業的他加速累積資產，完成夢想。

社會局表示，小雨非常努力想要改變未來的生活，更立志在接受幫助後，傳遞更多的愛出去，幫助社會上更多需要幫助的人。符合資格青年可到台中市政府服務e櫃檯網頁（https://eservices.taichung.gov.tw/AdvSearch/CaseInfo/160/Notices/202205110002/120005）申請報名。