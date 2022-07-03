南港瓶蓋工廠政績失火？台灣基進轟：柯文哲坑殺第一

台灣基進黨北巿議員參選人吳欣岱批評台北巿長柯文哲「是招商第一？還是坑殺第一？」她指南港瓶蓋工廠近期有咖啡店業者宣布認賠1500萬退出營運，怒批市府根本不願規畫整體發展，疫情期間還為了市長駕臨，強迫咖啡店營業。產發局回應，並無施壓情事。

台北市長柯文哲昨在臉書指北市連續五年獲得招商卓越獎，內湖南港市議員參選人吳欣岱質疑，柯市長不是一向很愛管事嗎？前幾天還管到金廈大橋？昨天還說自己招商第一，結果自己曾經大張旗鼓剪綵開幕的政績失火了，現在拍拍屁股說「我怎麼會去管到那裡？」柯市長不知是忘記了？或者是根本不敢想起來？

北市產發局表示，瓶蓋工廠於去年5月起配合疫情三級警戒停業，去年7月27日降為二級後改採預約參觀及外帶餐點飲料，之後再隨疫情趨緩依規定開放內用時，市府請承包的集思公司強化空間使用率以吸引人潮，並協助進駐商正常營業，並無鹿點咖啡所稱施壓情事。

吳欣岱質疑，2014年柯文哲第一年選舉時，為了爭取文資團體支持，曾簽署文資團體全區保留南港瓶蓋工廠的連署書，還承諾選上市長將全力支持南港瓶蓋工廠全區保留。但2015年，柯市長上任後，不顧選前承諾，「郝規柯隨」穿越工廠中心的10公尺計畫道路照樣施行，事後開始嗆過去合作的文史團體是「文化恐怖分子」。

吳說，2016年，柯一度想用瓶蓋工廠的土地，與立法院以地換地，最後無疾而終。2018年10月，第二任選舉前夕，瓶蓋工廠「整修」開工，柯文哲市長跑去出席「開工典禮」，說要讓這裡成為「年輕人的新創基地」。2020年12月，柯文哲出席「開幕活動」致詞，還感慨宣示要在未來五年「讓南港成為北市最大亮點」。

吳表示，柯文哲市長從2014年至今，從瓶蓋工廠的文資保留、區域規畫，到剪綵致詞，通通都有角色。然後，現在出事了，雙手一攤告訴媒體說管不到。「你的美夢，台北人驚嚇一場」。

北市產發局表示，南港瓶蓋工廠是產業局向國產署撥用的歷史建物，由集思國際會議顧問有限公司取得使用管理權，命名為「瓶蓋工廠台北製造所」，鹿點咖啡為進駐廠商，與集思公司已於今年5月6日雙方協議解約。

產發局表示，瓶蓋工廠自2020年12月開幕至今年5月止，現有19家廠商進駐及使用，集思公司自辦及合辦Maker系列推廣活動，職人課程有157堂，共1099人參與；職人講座共51場，共3527人參與；多元展演活動共計舉辦103場，合計參觀為17萬5634人。