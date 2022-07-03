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艋舺種子小小導覽員出師 歷史典故信手拈來

中央社／ 台北3日電

期盼在地文化從小扎根，台北市艋舺龍山寺、龍山文創基地等單位，耗時4週培訓出20名國小年紀的小小導覽員，各個滿腹知識，寺內石雕、穀鳥軒的歷史典故信手拈來。

台北市文化局今天舉辦「艋舺小小導覽員」結業典禮記者會，台北市副市長蔡炳坤致詞表示，台北是一座非常具有歷史、文化的城市，萬華艋舺更是台北發展的起源，期望小小導覽員們能從小朋友的視角解說，讓觀光客、外縣市民眾都能更了解台北。

龍山寺董事長黃書緯說，小小導覽員的計畫，他從很多年前就希望可以推動，讓小朋友多瞭解自己的歷史與文化。期盼龍山寺這座古蹟能藉由導覽員們的勤懇再度活耀起來，並帶動萬華發光發亮。

就讀市大附小六年級的導覽員蔣昕哲會後接受中央社記者訪問表示，他本身就對社會學科有興趣，因此接受媽媽幫他報名，在培訓過程學到很多有趣、平常不會知道的知識。

蔣昕哲舉例，像是龍山寺裡面有「外國人」在搬柱子，就是因為當時祖先們對於荷蘭、西班牙人攻打台灣的行為很生氣，所以懲罰「外國人」在寺廟裡扛金爐、扛屋頂，還有龍山寺門口兩旁圍欄上的雕刻，是手拿旗、球以及戟、磬的童子，代表「祈求吉慶」。

就讀北新國小六年級的導覽員張淇瑞說，這項計畫讓他重新認識萬華地區，學到很多故事與美食，像是青草茶裏頭的魚腥草，就是清冠一號的配方之一，還有龍山寺斜對角的穀鳥軒，是一座具有百年歷史的建築，最頂端掛著高氏家徽，在日治時期曾是藝旦間，現在變成連鎖品牌85度C承租經營。

龍山文創基地會長洪文和表示，這項計畫期許培養小朋友們的在地認同，並從小扎根，將來預計透過學生帶學生的方式，讓小朋友以自己的語言及視角，把萬華深度的文化介紹給更多人，翻轉過去骯髒破舊的印象。

文化局表示，這些導覽新血們已規劃於農曆7月艋舺龍山寺盂蘭盆勝會，帶領兒童團參與艋舺一年一度的祈福祭典「放水燈儀式」，以小朋友的觀點推廣艋舺獨特文化，帶領民眾透過嶄新角度認識老城故事。

北市

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