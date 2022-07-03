台中市舞藝嘉年華 銀髮族舞出活力

台中市西區體育會與台中市運動局聯合主辦的「運動i台灣-台中市西區舞藝嘉年華」，昨在台中市西區萬壽公園舉辦，近400名舞蹈好手與銀髮族同台飆舞，現任拉丁舞儲備國手徐國峰進行鬥牛舞教學，現場活力十足。

運動局長李昱叡表示，此次「舞藝嘉年華」獲得熱烈支持與參與，包括土風舞、元極舞、有氧舞等各社團共20隊、約逾400名舞蹈愛好者踴躍參加，各舞蹈社團團員不僅展現舞蹈藝術表演，也搭配音樂舞蹈及特色服儀與裝飾，讓會場展現青春活力，以舞會友。

活動現場也邀請現任拉丁舞儲備國手徐國峰，用淺顯易懂的方式，現場教導民眾國標鬥牛舞Paso。

運動局表示，舞蹈是一項適合全齡參與的運動，包括身體語言表達、音樂律動搭配及團隊服裝特色展現，可因應參與者體適能狀況調節速度快慢與動作難易度，因此老少咸宜，對養成規律運動習慣有極大幫助，近年台中市在舞蹈相關活動廣受歡迎。