暑期打工季 北市就服處家樂福聯合徵才釋上百工讀職缺

學生放暑假，許多企業釋出多個暑期工讀職缺，北市勞動局就業服務處7月6日、7月7日在就業服務處艋舺站、內湖站舉辦家樂福暑期工讀生聯合徵才，共釋出6種職務、139個工作機會，時薪170元。

北市就業服務處也於7月4日至8日邀集17家知名企業假各就業服務站舉辦現場徵才活動，行業別除批發零售業，還有餐飲業、電腦週邊零售業、自行車租賃及照顧服務業等，共釋出767個工作機會。歡迎準備求職、社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾，可親自至北市各就業服務站參加現場徵才活動。

勞動局表示，本周徵才17家廠商中，餐飲業10家，計447個工作機會，占6成，釋出職缺前三名家豆府餐飲集團100名、貳樓餐飲92名、瓦城泰統60名。另外，疫情期間，批發零售業營業額仍持續不斷徵才，3C資訊連鎖通路三井資訊釋出20個工作機會；百貨業龍頭新光三越釋出39個工作機會，無經驗也歡迎，應畢生及有求職轉職民眾請把握良機。

此次徵才活動地點為7月5日在艋舺、內湖就服站舉辦、7月6日在艋舺、信義、景美、西門就服站舉辦、7月7日在信義、南港東明、艋舺、內湖就服站舉辦、7月8日在西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時。

為提高廠商雇用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至明年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；雇用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵。