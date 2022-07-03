快訊

周潤發、鍾楚紅主演「秋天的童話」金馬導演羅啟銳猝逝 享壽69歲

澳門再稱我芒果有新冠病毒 農委會防檢局：這種檢驗不科學

航空展意外！時速483公里噴射動力車追逐2飛機 引擎起火爆炸駕駛喪生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新海大橋往板橋側將伸縮縫更新 7月5日夜間工程請改道

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
為改善新海大橋伸縮縫品質，新北市政府將於7月5日夜間10時至翌日上午6時，封閉新莊往板橋方向車道施工。圖／新北工務局提供
為改善新海大橋伸縮縫品質，新北市政府將於7月5日夜間10時至翌日上午6時，封閉新莊往板橋方向車道施工。圖／新北工務局提供

為改善新莊和板橋間的新海大橋伸縮縫品質，新北養工處規畫伸縮縫更新工程，7月5日夜間10時至翌日上午6時施工期間將封閉新海大橋往板橋方向車道，欲前往板橋的車輛請提前改由大漢橋通行，施工期間造成不便敬請見諒。

養工處指出，新海大橋跨越大漢溪，為連接板橋與新莊間的重要橋梁，於民國79年啟用迄今已20多年，兩端銜接板橋區中正路、新海路與新莊區大觀街。

透過日常巡查發現，新莊往板橋方向部分伸縮縫損耗較為嚴重，為維護用路人安全及橋梁結構，將進行伸縮縫更新工程；至於板橋往新莊方向並無受損暫不施作。

養工處表示，更新工程將於7月5日夜間10時至翌日上午6時，期間將封閉新海大橋往板橋方向車道，請用路人改走新莊區中正路從大漢橋前往板橋，並配合現場義交人員指揮行車，但當天若遇雨則順延，以確保施工品質和工作人員安全。

為改善新海大橋伸縮縫品質，新北市政府將於7月5日夜間10時至翌日上午6時，封閉新莊往板橋方向車道施工。圖／新北工務局提供
為改善新海大橋伸縮縫品質，新北市政府將於7月5日夜間10時至翌日上午6時，封閉新莊往板橋方向車道施工。圖／新北工務局提供
為改善新海大橋伸縮縫品質，新北市政府將於7月5日夜間10時至翌日上午6時，封閉新莊往板橋方向車道施工。圖／新北工務局提供
為改善新海大橋伸縮縫品質，新北市政府將於7月5日夜間10時至翌日上午6時，封閉新莊往板橋方向車道施工。圖／新北工務局提供

海大 車道

延伸閱讀

選前臨陣換將 新北捷副局長接任新莊區長

影／板橋19惡煞搭8輛計程車砸當鋪 幕後主嫌四海幫海鯨堂主今晚到案

影／板橋槍擊砸店案疑一車兩押 車行與當鋪搶車起衝突

影／疑債務糾紛一人中3槍 板橋當鋪先遭砸店再開槍

相關新聞

暑期打工季 北市就服處家樂福聯合徵才釋上百工讀職缺

學生放暑假，許多企業釋出多個暑期工讀職缺，北市勞動局就業服務處7月6日、7月7日在就業服務處艋舺站、內湖站舉辦家樂福暑期...

新海大橋往板橋側將伸縮縫更新 7月5日夜間工程請改道

為改善新莊和板橋間的新海大橋伸縮縫品質，新北養工處規畫伸縮縫更新工程，7月5日夜間10時至翌日上午6時施工期間將封閉新海...

放棄都市生活 王聖凱回家鄉打造古色古香民宿

一間古樸的紅磚古厝藏身在朦朧細雨的平溪山坡上，這裡是「紅裡子民宿」，這是新北在地青農王聖凱用他的創意與巧思，將食農教育與...

新北推傳統工藝 林健兒、李萬財2大師開班授課

新北市文化局為讓傳統工藝向下紮根，與國立台灣藝術大學合作推出「文資開箱趣-傳統工藝推廣研習課程」，邀請「花燈工藝」保存者...

紙漿變消波塊 新北435園區即起3類個展

新北市板橋435藝文特區暑期舉辦藝術聚落進駐藝術家展覽，偕同3位聚落藝術家，於435園區策劃3檔個展，將參展系列作品與年...

防疫保單申訴 北市今年已158件

國內疫情政策改為與病毒共存後，衍生出不少防疫保單爭議，北市法務局公布，迄今已接獲158件申訴案，申訴事由以「已通知續保但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。