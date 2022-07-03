新海大橋往板橋側將伸縮縫更新 7月5日夜間工程請改道

為改善新莊和板橋間的新海大橋伸縮縫品質，新北養工處規畫伸縮縫更新工程，7月5日夜間10時至翌日上午6時施工期間將封閉新海大橋往板橋方向車道，欲前往板橋的車輛請提前改由大漢橋通行，施工期間造成不便敬請見諒。

養工處指出，新海大橋跨越大漢溪，為連接板橋與新莊間的重要橋梁，於民國79年啟用迄今已20多年，兩端銜接板橋區中正路、新海路與新莊區大觀街。

透過日常巡查發現，新莊往板橋方向部分伸縮縫損耗較為嚴重，為維護用路人安全及橋梁結構，將進行伸縮縫更新工程；至於板橋往新莊方向並無受損暫不施作。