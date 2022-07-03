新北推傳統工藝 林健兒、李萬財2大師開班授課

新北市文化局為讓傳統工藝向下紮根，與國立台灣藝術大學合作推出「文資開箱趣-傳統工藝推廣研習課程」，邀請「花燈工藝」保存者藝師林健兒以及「細木作」保存者藝師李萬財開班授課，由藝師親自示範解說並指導動手做，帶民眾領會傳統藝術的魅力。

藝師林健兒投入花燈製作已30多年，從成功高中教授美術與工藝到成立中華花燈藝術學會擔任首任理事長，一路走來堅持花燈製作各種細節，作品追求完美塑造寫實風格；藝師李萬財致力研發手工藝術傢俱，成品師法自然，設計概念結合傳統與創新，屢獲國內外機構典藏，並曾於2016年製作總統府總統辦公桌。

文化局指出，2位藝師於2021年獲新北市認定為傳統工藝保存者，他們優異的技術與作品深獲肯定。此次課程內容涵蓋工藝素材的認識、取材與處理，工藝技法及相關知識學習與實作，讓學員深度體驗傳統工藝技巧與實作練習。

新北市文化局長龔雅雯表示，無形文化資產保存者長年對傳統技藝付出，使新北市擁有多元的文化底蘊，為永續保存傳統文化，市府不僅出版藝師口述歷史專書與影像紀錄，每年更舉辦傳統藝師展演活動，讓民眾認識本市藝師及其珍貴技藝;這幾年更積極耕耘與學校合作辦理教育紮根推廣課程，培育未來傳統藝術人才，為本市傳統工藝延續注入活力。