紙漿變消波塊 新北435園區即起3類個展

新北市板橋435藝文特區暑期舉辦藝術聚落進駐藝術家展覽，偕同3位聚落藝術家，於435園區策劃3檔個展，將參展系列作品與年度新作，從金箔技法呈現、紙漿作品成消波塊視覺衝擊、到瀕危物種共存想像，皆蒐集至435園區展出。

3個個展包括藝術家黃至正的《返景 The Depths》，展名引用詩人王維詩句「返景入深林」，形容夕陽金黃餘暉照入林間深處，呼應藝術家本人以金箔創作所閃耀的溫潤金光。展覽以肌理紋路為主要表現，將首次展出全新創作的5連幅金箔屏風作品《聖傷》。

另外廖昭豪個展《水波的紋理 Imprint of water》 ，使用絞碎的紙漿形塑出日常環境主要以鋼鐵、水泥、橡膠等堅硬材質所製造的物件，像是消波塊、鐵皮圍牆、消防栓、紐澤西護欄等，藉由外觀、體積的擬真，帶領觀眾跳脫材質表現既定認知。

《藤蔓、磚塊、湖泊與海洋》 騆瑜的個展，將展出入選2022高雄獎系列作品《滅絕物種的生活模式：妖魚獺誌》。騆瑜於金門駐村時，研究金門瀕危物種金門水獺與強勢外來種魚類吳郭魚之間的依存關係，騆瑜將資料重新編碼，將金門水獺與吳郭魚的衝突和共融，形塑出身心靈全被吞噬的未來神異物種。

新北市文化局表示，3檔展覽即日起於435藝文特區展出。

板橋435藝文特區：https://www.facebook.com/artzone435