松菸成夜晚新地標 柯文哲:去紐約晚上不敢去中央公園

北市信義松菸無圍牆博物館，從6月24日起至9月11日，夜間延長營運至晚上10點。台北市長柯文哲今晚前往體驗，宣布啟動夜間營運及點亮松菸夜晚，體驗台北夜生活新地標。

柯文哲致詞時表示，英國風尚雜誌Monocle發布的年度全球最宜居城市評比，台北名列第10，他認為台北市有便利的公共運輸，醫療體系也很好，台北的美食也不錯。

柯文哲說，另一個很重要，台北市相當安全，去過美國紐約就知道，晚上大概不敢去中央公園，「除非你是機器戰警這一類的」。

文化局表示，松山文創園區持續活化再利用園區古蹟空間，陸續打開場域中的鍋爐房、機器修理廠和育嬰室，提供市民新潮的文化體驗及特色餐飲服務，全園區延長營運至晚間10點，完全體現「無圍牆博物館」打破既有圍牆框架，除了歷史文物、古蹟建築的保存與展示，未來持續串聯台北機廠鐵道園區、大巨蛋、國父紀念館及在地店家，讓新舊元素融合，讓信義松菸成為台北夜晚新地標。

柯文哲說，過去北市沒有夜間活動場所，這次延長到10點再說，後續再看狀況調整，並為2023 台灣燈會活動做暖身。

柯文哲說，松菸非常有特色，本身有巴洛克風格，整個建築本身就是特色，具有文化價值，在古蹟上帶來現代的意義。

柯文哲表示，台北在基礎上還可以進步，大巨蛋慢慢在收工，未來松菸的動線要改，過去台北市辦活動，都用都市計畫角度，例如台北燈節在士林，白晝之夜在天文館，就是配合北藝完工，帶進都市計畫。