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柯文哲參加信義松菸無圍牆博物館走讀

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
台北市長柯文哲今天傍晚前往松山文創園區出席無圍牆博物館走讀活動，參觀堪稱園區心臟的鍋爐房將於八月正式開幕的「Kama coffee roasters逗留文青」進駐，打造園區首家古蹟咖啡餐酒館。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲今天傍晚前往松山文創園區出席無圍牆博物館走讀活動，參觀堪稱園區心臟的鍋爐房將於八月正式開幕的「Kama coffee roasters逗留文青」進駐，打造園區首家古蹟咖啡餐酒館。記者林俊良／攝影

台北市長柯文哲今天傍晚前往松山文創園區出席無圍牆博物館走讀活動，松山文創園區作為「信義松菸‧無圍牆博物館」的核心場域，從6月24日起至9月11日進行夜間延長營運活動，以精彩活動、古蹟活化及全新進駐店家為松菸的夜晚更添精彩面貌。

柯文哲致詞時表示，全球最宜居城市台北市排名第10名，有很好的公共運輸系統、醫療體系也不錯，台北的美食也不錯，而且台北相當安全。台北有很多條件變成世界宜居城市，要在這基礎上想想有沒有什麼可以進步。他表示，2023年台北燈會將在台北市的東區舉行，要開始把人潮引進這裡，且台北過去一直沒有一個夜間活動場所，「所以結論是這樣，我們開始為2023台灣燈會做暖身運動」。

「信義松菸‧無圍牆博物館」的核心場域，從6月24日起至9月11日進行夜間延長營運活動，以精彩活動、古蹟活化及全新進駐店家為松菸的夜晚更添精彩面貌。記者林俊良／攝影
「信義松菸‧無圍牆博物館」的核心場域，從6月24日起至9月11日進行夜間延長營運活動，以精彩活動、古蹟活化及全新進駐店家為松菸的夜晚更添精彩面貌。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲今天傍晚前往松山文創園區出席無圍牆博物館走讀活動，宣布從6月24日起至9月11日進行夜間延長營運活動。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲今天傍晚前往松山文創園區出席無圍牆博物館走讀活動，宣布從6月24日起至9月11日進行夜間延長營運活動。記者林俊良／攝影
松山文創園區堪稱園區心臟的鍋爐房將於八月正式開幕的「Kama coffee roasters逗留文青」進駐，打造園區首家古蹟咖啡餐酒館。記者林俊良／攝影
松山文創園區堪稱園區心臟的鍋爐房將於八月正式開幕的「Kama coffee roasters逗留文青」進駐，打造園區首家古蹟咖啡餐酒館。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲今天傍晚前往松山文創園區出席無圍牆博物館走讀活動，松山文創園區作為「信義松菸‧無圍牆博物館」的核心場域，從6月24日起至9月11日進行夜間延長營運活動，以精彩活動、古蹟活化及全新進駐店家為松菸的夜晚更添精彩面貌。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲今天傍晚前往松山文創園區出席無圍牆博物館走讀活動，松山文創園區作為「信義松菸‧無圍牆博物館」的核心場域，從6月24日起至9月11日進行夜間延長營運活動，以精彩活動、古蹟活化及全新進駐店家為松菸的夜晚更添精彩面貌。記者林俊良／攝影
台北市長柯文哲（中）今天傍晚前往松山文創園區出席無圍牆博物館走讀活動，配合活動主題「夏、喂！咦？」信義松菸無圍牆博物館PM總監陳玉秀（左）及出席貴賓都換裝輕鬆休閒的夏威夷衫。記者林俊良／攝影／攝影
台北市長柯文哲（中）今天傍晚前往松山文創園區出席無圍牆博物館走讀活動，配合活動主題「夏、喂！咦？」信義松菸無圍牆博物館PM總監陳玉秀（左）及出席貴賓都換裝輕鬆休閒的夏威夷衫。記者林俊良／攝影／攝影

台北市長 台灣燈會 文創 柯文哲

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