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松山文創園區試辦夜間延長營業 夏喂咦8風格打頭陣

中央社／ 台北2日電

松山文創園區明年全園區營業時間將延長至晚間10時，今年至9月11日每週五、六、日試辦，以「夏喂咦Summer Festival」打造8種夜生活風格。

台北市文化局表示，85年的松山菸廠10年前轉型為松山文創園區，2019年積極規劃夜間營運，2020年試辦星空瑜珈及夜間露天電影院活動獲好評，原本去年就要啟動夜間試營運，但被疫情攪局。

文化局指出，今年夏天正式啟動夜間試營運，並舉辦「2020夏日松一下─夏喂咦！？SummerFestival」，至9月11日每週五、六、日延長營運至晚間10時，超過500家文創品牌與在地店家，推出主題展覽、音樂酒食、藝術裝置、療癒課程等。

文化局表示，今年打造「出外人x夜間招待所」市集，讓民眾享受咖啡酒精調飲、老字號台菜、露天酒吧等，還有沉浸式體驗的新台式食戲酒宴「小伴桌：初見」，以及街頭塗鴉、光雕、新媒體裝置藝術等。

文化局表示，預計明年全園區夜間營運，包含古蹟區如鍋爐房、機器修理廠，以及文創商店等，都營業到晚間10時；因大巨蛋工程而封閉10年的松菸大道也將重新開啟，再現菸廠時期風華。

台北市長柯文哲致詞時表示，提到城市的夜生活，韓國首爾有華克山莊、法國巴黎有紅磨坊等，台北這一塊相對少，因此先延長松山文創園區營業時間當成實驗，而隨著大巨蛋逐漸完工，未來整個園區動線將改為從光復南路進入。

柯文哲指出，2023台灣燈會將串聯國父紀念館、松山文創園區、大巨蛋、信義商圈、四四南村等，用都市計畫的角度辦活動，盼將昔日人潮帶回東區。

文創 文化局 大巨蛋

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