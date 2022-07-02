汐止康寧街國道南入匝道明年完工 瑞芳提升觀光量能

新北市長侯友宜今天下午率市府團隊至瑞芳及汐止公所與里長座談，會中分別針對觀光、交通、汙水接管、電桿地下化等民生議題與里長討論，瑞芳將提升觀光量能，汐止國道南入匝道工程預計明年完工，交通再優化。

瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳是著名的觀光景點，感謝市府近年來在瑞芳推動多項重大建設提升觀光量能，除深受喜愛的深澳Railbike自行車、三貂嶺自行車道明天也將試營運，瑞三選煤場復建工程也將完工，並爭取濱海地區台2線自行車道及步道優化，除可增加瑞芳旅遊的多元性，也讓市府旅遊品牌-青春山海線更加豐富有趣。

施玉祥說，瑞芳區行動治理舊案件僅剩一案未解列，即深澳里長賴孟宏、瑞濱里長胡長安、海濱里長鄧麗華共同提案，串連三里的觀光自行車道案，目前公路總局已納入環島自行車分段檢討優化，侯友宜指示相關局處進行整體效益評估及協助，期望能整合成為觀光新亮點。

至民眾關心的三大建設瑞芳醫院、瑞芳車站大平台及瑞芳汙水處理廠案，相關局處亦詳細說明進度，其中，有關瑞芳區醫療長照設施大樓，衛生局表示，本案目前刻正辦理簽約事宜，若招商順利，預計於111年至115年委託民間機構辦理規劃設計動土及興建，並進行營運前準備。

汐止區長陳健民報告近年汐止區多項施政成果，包括交通及橋樑與基礎設施改善、市民活動中心重建及補強、新建公有停車場及水返腳公園、星際公園等遊憩場域，並完成69支電桿下地工程，全區汙水納管比例達62.26%等。

交通議題部分，針對康寧街（汐湖一橋至中興路）尖峰塞車問題，新工處近年已完成汐止區吉林街拓寬工程，同興路穿越國道1號新闢工程也在施工中，完工後，應能舒緩汐止地區南北向車流。此外，橫科路與福德三路道路拓寬案，城鄉局表示，均已納入都市計畫審議程序中。