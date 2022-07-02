汐止康寧街國道南入匝道明年完工 瑞芳提升觀光量能
新北市長侯友宜今天下午率市府團隊至瑞芳及汐止公所與里長座談，會中分別針對觀光、交通、汙水接管、電桿地下化等民生議題與里長討論，瑞芳將提升觀光量能，汐止國道南入匝道工程預計明年完工，交通再優化。
瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳是著名的觀光景點，感謝市府近年來在瑞芳推動多項重大建設提升觀光量能，除深受喜愛的深澳Railbike自行車、三貂嶺自行車道明天也將試營運，瑞三選煤場復建工程也將完工，並爭取濱海地區台2線自行車道及步道優化，除可增加瑞芳旅遊的多元性，也讓市府旅遊品牌-青春山海線更加豐富有趣。
施玉祥說，瑞芳區行動治理舊案件僅剩一案未解列，即深澳里長賴孟宏、瑞濱里長胡長安、海濱里長鄧麗華共同提案，串連三里的觀光自行車道案，目前公路總局已納入環島自行車分段檢討優化，侯友宜指示相關局處進行整體效益評估及協助，期望能整合成為觀光新亮點。
至民眾關心的三大建設瑞芳醫院、瑞芳車站大平台及瑞芳汙水處理廠案，相關局處亦詳細說明進度，其中，有關瑞芳區醫療長照設施大樓，衛生局表示，本案目前刻正辦理簽約事宜，若招商順利，預計於111年至115年委託民間機構辦理規劃設計動土及興建，並進行營運前準備。
汐止區長陳健民報告近年汐止區多項施政成果，包括交通及橋樑與基礎設施改善、市民活動中心重建及補強、新建公有停車場及水返腳公園、星際公園等遊憩場域，並完成69支電桿下地工程，全區汙水納管比例達62.26%等。
交通議題部分，針對康寧街（汐湖一橋至中興路）尖峰塞車問題，新工處近年已完成汐止區吉林街拓寬工程，同興路穿越國道1號新闢工程也在施工中，完工後，應能舒緩汐止地區南北向車流。此外，橫科路與福德三路道路拓寬案，城鄉局表示，均已納入都市計畫審議程序中。
侯友宜表示，汐止新興人口多，交通改善是當務之急。交通局表示，目前康寧街增設國道南入匝道工程施工中，預計112年完工，另已完成「國道3號南港交流道增設南下出口匝道銜接南港聯絡道可行性研究」，將直接以新建路堤或高架方式，於維持原有匝道功能前提下直接銜接南港聯絡道，並提報中央爭取核定推動，完工後可健全系統交流道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言