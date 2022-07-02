光音淡水今開唱 下周乱彈阿翔等大咖重磅登場
新北市淡水區今舉行光音淡水系列活動，由男團B.T.O.D及各校學生上演精采街舞，文化局表示，下周六系列活動還有淡古金曲演唱會還有乱彈阿翔、盧廣仲、魏如萱等知名歌手現場演唱，帶來夏季時光馬拉松式音樂饗宴。
新北市文化局與淡水古蹟博物館舉辦光音淡水活動，今日以光電街舞快閃行暖身，於淡水海關碼頭前展現年輕街舞。由男團B.T.O.D、資深霹靂舞國手大嘴與南強工商、華岡藝校、育達高職、崇右大學等學生舞團於淡水海關碼頭上演街舞表演。
文化局表示，系列活動淡古金曲演唱會於下週六（9日）登場，乱彈阿翔、盧廣仲、魏如萱、大支、原子邦妮、吳獻、B.T.O.D、九九、陳景皓、南畯鵬等知名歌手將接力演出。活動當日以及情人節前夕(31日)也將推出音悅遊艇賞古蹟活動，民眾可體驗淡水河港風情，搭配主題音樂營造絕美氛圍。
今年為慶祝淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年，文化局推出光音淡水活動包括文化行旅、街舞快閃、演唱會、主題派對、古蹟夜店趴及草地野餐外，結合新北五大美學廊帶藍天海岸古蹟文化品牌，推動城市美學。
光音淡水系列活動：https://reurl.cc/b2paly
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