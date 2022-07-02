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三貂嶺自行車道下月可單向騎 賴品妤：肯定市府願改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
三貂嶺自行車道下月可單向騎，賴品妤：肯定市府願改善。記者游明煌／攝影
三貂嶺自行車道下月可單向騎，賴品妤：肯定市府願改善。記者游明煌／攝影

塵封37年的三貂嶺及三瓜子隧道，經新北市工務局3年的努力改造為行車道，市長侯友宜今天騎乘自行車視察後宣布，明天起開放民眾試體驗2個月。由於初期沒有開放騎乘，只能牽40分鐘過隧道，引起民眾質疑。市府表示7月16日後可開放單向通行。立委賴品妤表示，給予市府肯定，願意做出第一步改善。

賴品妤今天說，經服務團隊與市府基層人員不斷的溝通協調下，新北市政府昨晚公布自7月3日起開放 三貂嶺隧道自行車步道」第二階段網路預約，每梯次入場人數40人，不同梯次分別由牡丹及三貂嶺進入，並採單向進出管制、單進單出以騎乘方式體驗。

她說，給予市府肯定，願意做出第一步改善，聽取市民朋友的建議將自行車道回歸騎乘功能，未來要如何調整開放事宜、能否雙向通車，她也會持續追蹤、積極溝通。

賴品妤重申，絕對支持「三貂嶺隧道自行車步道」以低衝擊開發等等生態工法，盡可能保留隧道內原生態環境，這絕對是資產活化再開發的考量因素及趨勢；也因此計畫在設計、施工上必須更加嚴謹，以符合民眾騎乘及生態維護的需求，這才是規畫「三貂嶺隧道自行車步道」最根本的初衷。

針對民眾抱怨YouBike猴雙特區收取250元跨特區調度費的陳情，期盼市府除了宣布試營運期間免調度費 之外，能有更正面積極的作為。公共自行車原本就是以地區運輸考量而設的大眾交通工具，但YouBike猴雙特區在未來正式營運後，民眾若考慮要負擔250元調度費，恐怕就不能在同一縣市，甚至同為瑞芳區的瑞猴生活圈內隨心所欲騎乘YouBike，這對長期缺乏公共交通運輸的東北角四區鄉親來說確實情何以堪。

交通局說，在三貂嶺隧道自行車道試營運期間不會收取跨區調度費用，交通局會蒐集試營運期間的使用數據，並會檢討猴雙專區計畫內容，讓觀光遊憩系統兼具地區接駁功能，也歡迎市民朋友提供意見，交通局會納入檢討改進。

三貂嶺自行車道下月可單向騎，賴品妤：肯定市府願改善。記者游明煌／攝影
三貂嶺自行車道下月可單向騎，賴品妤：肯定市府願改善。記者游明煌／攝影

自行車 賴品妤

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