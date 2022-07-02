「虧雞」到謝龍介臉書留言幹大事 謝：願做在野大聯盟
3年多前以「虧雞福來爹」參選台南市長的伍彩集團總裁林義豐，到國民黨台南市長參選人謝龍介粉專留言「我是林義豐，4年前辣個男人再度回歸」，並邀謝龍介716共襄盛舉，謝龍介對此回外界憲法賦予人民參政的權利，林義豐和其他有志之士要參選台南市長，都樂觀其成。
謝龍介說，執政黨從中央集權、有政府會做事，結果口罩要排隊、疫苗要排隊、快篩要排隊，確診以後藥品卻排不到，萬物齊漲油漲、電漲就是薪水不漲，房價高漲買不起，唯有在野力量的結盟才有辦法對付怪獸的執政者，他個人不會受到任何影響，會盡一切最大的努力來做在野大聯盟。
林義豐尚未表態參選，上月台北市長柯文哲南下拜訪，林義豐說不會加入民眾黨，但是否和國民黨謝龍介等在野人士聯手或策略聯盟，林義豐說「保有想像空間」，話沒有說死，但也說現在各種臆測都是媒體新聞做的聯想。
林義豐昨晚在謝龍介臉書粉專留言：
我是林義豐
我是四年前辣個男人【虧雞福來爹】
今天是上天賜給我遇水則發的日子
我林義豐將再度回歸！
歡迎大家716一起來共襄盛舉。
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