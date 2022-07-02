重新橋機車區間道再摔車 網怒批政府「跟聾了一樣」

今天上午臉書「愛新莊我是新莊人」社團，網友貼出照片顯示重新橋新莊往三重機車專用道，再度發生機車摔車車禍，由於該處是全國獨創機車專用道區間測速，引發不少網友反彈，如今仍持續發生車禍，網友怒批「相關單位耳朵就跟聾了一樣」，交通局則表示區間測速尚未開始取締。

新北市府今年6月初於重新橋機車專用道安裝區間測速，希望有效降低機車車禍事故，不過消息一出機車騎士表示，區間測速將使專用道產生機車貪食蛇、上下班時間將造成嚴重塞車、騎士需注意儀表速度將更危險，引發機車騎士不滿。

今天上午臉書「愛新莊我是新莊人」社團，就有民眾貼出專用道上再有騎士摔車照片，網友痛罵「自從裝了區間一天到晚都是車禍、不是說好的區間可以減少車禍？、每天都在摔每天都在講，相關單位耳朵就跟聾了一樣。」

新莊議員參選人陳世軒則提出3點包括機車道內的雙白線應塗銷、汽機車道中間的分隔島應拆除改為雙白線、拆除重新橋區間測速，表示改善重新橋交通安全其實不難，用民眾的視角來看才能真的讓問題得到解決。

而今天上午新北市交通局的確將機車專用道雙白線改為白虛線，新北市交通局長鍾鳴時表示，市長侯友宜對於交通安全只要求兩個字就是安全，專用道目前正在進行測試尚未取締，車禍原因型態多樣，直指為因設置區間有待商榷。