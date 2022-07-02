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台中停車大不易！民代獻策採共享車格 交局：可評估

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員參選人何昆霖指出，與其想破頭在路邊增加停車位，不如利用現有停車格空間共享調整。圖／何昆霖提供
議員參選人何昆霖指出，與其想破頭在路邊增加停車位，不如利用現有停車格空間共享調整。圖／何昆霖提供

台中市自小客車登記數六都第一，但全市汽車停車位僅11.7%，市議員何敏誠指出，供給嚴重不足，建議市府效北市推「汽機車彈性共用車格」改善停車問題。交通局指出，市府投入近百億元，闢建或補助27場立體或地下停車場興建工程，完工後將再增加6307席汽車格；共享車格可評估。

交通局長葉昭甫表示，台中目前路邊汽車格4萬9873格、路外9萬6084格，總計14萬5957格。台中市小客車數量為98萬6069輛，平均每1000輛小客車可使用的停車位為150格。市府投入近百億元經費，闢建或補助27場立體或地下停車場興建工程，可再增6307席汽車格。

何敏誠指出，台北市2006年開辦「汽機車彈性共用車位」截至2021年9月底，已有8431機車格設彈性車位，可停1406部汽車。與其想破頭在路邊增加停車位，不如利用現有停車格空間，劃設「汽機車彈性共用車格」不但節省經費，有效解決停車問題。

議員參選人何昆霖建議，北市府在住商混合區、學校周邊及機車位連續劃設20格以上的區域，設置汽機車共用車位。早上7點到晚上8點可停機車，晚上8點到隔天早上7點可停汽車，針對時段不同的使用族群設計停車格，讓停車空間效益最大化。

何敏誠說，他常看到許多住宅區周邊的巷弄停滿車輛，甚至違停普遍，不但壓縮道路空間，也妨礙交通安全，但廣設停車格只能治標，市府透過彈性調整車格，機動式解決車位不足。

葉昭甫說，共享車格部份，科博館周邊博館路上已規劃小汽車與大客車的共享車位約10席，另在惠文國小大業路側也試辦家長接送尖鋒時段路邊車格禁停，以家長接送需求為優先，其餘時段開放停車。

葉昭甫強調，汽機車共享時段需有「明確尖離鋒錯開」明確錯開，將會衍生各式汽機車停車爭議，交通局將再盤點台中市路邊停車空間，依區域性路邊停車特性及車格使用效率等面向，評估路邊車格汽機車共享的可行性。

北市 台中市 停車場

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